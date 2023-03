Unidas Podemos rechaza trasladar el ferial del Corpus de Granada a la Vega y lo tilda de “atropello”

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha rechazado este lunes la propuesta del equipo de Gobierno de trasladar el ferial del Corpus de la capital a la Vega de Granada.

Para el concejal de la confluencia Paco Puentedura, este planteamiento hecho de cara a la elaboración del documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es muy preocupante, dado que se “está utilizando el avance para lanzar una serie de globos sonda”. Esta es una cuestión, ha manifestado, “que no genera ningún conflicto en la ciudad por lo que nos tememos que detrás existen otro tipo de intenciones”.

El concejal ha incidido en que desde UP quieren dejar claro que “el ferial bajo ningún concepto debe ser trasladado a la Vega” y ha recordado que, además, “con Torres Hurtado en la alcaldía desde la Junta ya se señaló que la Vega es un suelo de especial protección y, por tanto, es totalmente incompatible la propuesta de trasladar el ferial a este espacio”.

Puentedura ha señalado que “no se puede entender por qué se vuelve a la carga con semejante atropello en la redacción del avance del PGOU” y ha añadido que, bajo su punto de vista, “esa propuesta no es inocente, dado que ya hubo intentos por parte de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía de que se recalificasen los terrenos que hoy ocupa la zona del ferial para el uso residencial, es decir, construir miles de viviendas en ese solar”.

El concejal de UP ha señalado “que esa amenaza colmataría aún más la zona y dejaría al barrio sin posibilidad de convertir ese espacio en un gran parque de usos múltiples donde conviviera la celebración del Corpus y pudieran realizarse actividades al aire libre, culturales y que, además, pudiera acoger un parking disuasorio en la entrada la ciudad, como se pactó, precisamente con el equipo de Gobierno en el acuerdo de 55 medidas”.

Es decir, ha recalcado, “existen alternativas que desde Alcaldía ya tienen que ir explorando en el PGOU que planteen que el ferial se convierta en un espacio libre y verde que disfruten los vecinos y vecinas de la zona, que sea protegido de operaciones especulativas y que, además, permita la celebración de la feria con todas las garantías y mejorando el entorno”.

Puentedura, por otro lado, ha recalcado que un posible cambio de ubicación del ferial necesitaría un inversión que no podría afrontarse a no ser que se recalificaran los terrenos del actual espacio del Corpus. “Lo que no queremos es que el avance del Plan General sirva para abrir la espita de nuevo de la especulación urbanística en Granada y que el documento se convierta en el instrumento para abrir debates innecesarios que generen conflictos que no existen. Por no hablar del atropello que supondría invadir miles de metros del pulmón de la ciudad como es la Vega”, ha sentenciado.

El concejal de UP ha recordado que, en este mandato, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ya “metió la pata hablando de cambiar la estación de trenes a la Vega, error que poco más tarde tuvo que corregir”.

El PGOU va con retraso

Para terminar, Paco Puentedura ha incidido en el avance del PGOU debía estar presentado en el mes de diciembre y ya se tendría que estar licitando el siguiente paso para el procedimiento de aprobación provisional.

“Nos preocupa mucho el documento de aprobación inicial porque, en principio, un avance plantea líneas estratégicas, pero cuando se plantea una aprobación inicial ya hay negro sobre blanco cómo se quiere definir los distintos usos y calificaciones del suelo y eso genera derechos a esos propietarios”, ha asegurado el concejal.

Por tanto, ha dicho, “eso hay que dibujarlo con punta muy fina, muchísima transparencia y muchísima información a los grupos municipales, cosa que no se está haciendo”. Todo ello, ha finalizado, a pesar de existir un acuerdo entre el equipo de gobierno y UP para que se falicitase toda esa información y no se ha producido ni una sola reunión.