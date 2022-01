Unidas Podemos cree que 'GRX TV' es parte del precio pagado por Cuenca a cambio de la alcaldía

El Grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este viernes que la plataforma 'GRX TV', presentada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) por Luis Salvador, constituye una herramienta de promoción personal del ex alcalde que puede convertirse en un "nuevo 'abrevadero' municipal".

El portavoz de la coalición, Antonio Cambril, ha sostenido que "se trata de un chiringuito dentro de un chiringuito, la oficina de Cometidos estratégicos Granada para el 2031", y ha añadido que "forma parte de las prebendas ofrecidas por el PSOE a Salvador a cambio del Gobierno".

Cambril ha endurecido su crítica y ha mantenido que "poco a poco vamos conociendo el precio que pagó Francisco Cuenca a los restos del naufragio de Ciudadanos por conseguir la alcaldía". El portavoz, por otro lado, tilda de "tomadura de pelo" que Salvador compare esta web con Netflix, HBO o Disney+ aunque "la ocurrencia es digna de un hombre capaz de vender estufas en el infierno".

"Estamos ante una plataforma de autobombo", ha explicado el edil, quien subraya que "no en vano, los cuatro primeros contenidos de la plataforma son proyectos y competencias reservadas para sí mismo, como el Anillo Verde, Granada Conectada, Granada Cardioprotegida y GRX2031".

Por esa razón. UP ha solicitado información oficial al Ayuntamiento en la que se detalle el proyecto, así como el presupuesto y las características del personal asociado a la iniciativa. Según lo publicado el pasado mes de julio, cuando Salvador presentó in extemis la plataforma antes de ceder la alcaldía a Cuenca, GRX TV estaría financiada en un 80 por ciento por los fondos FEDER, cuestión que para UP "no es de recibo", ya que la ciudad tiene necesidades mucho más imperiosas que invertir en una web de vídeos promocionales a las que augura poco éxito.

Cambril sostiene así mismo que el 20% restante de financiación a cargo del Ayuntamiento también se desconoce y, "por poco que fuera, estamos seguros de que los granadinos necesitan servicios básicos vitales en los que invertir el dinero municipal, no en chiringuitos".

Desde UP se muestran también "bastante sorprendidos" dado que "pese a encontrarse en negociaciones de cara a comenzar la elaboración de los próximos presupuestos con el PSOE, estos no han ofrecido ninguna información sobre la iniciativa de Salvador".

"Resulta que estamos pidiendo la eliminación de chiringuitos, como la Fundación Agua Granada, y mientras se crean otros nuevos. ¿Cuánto dinero de los fondos Feder, tan necesitados en una ciudad arruinada, se va a utilizar en esta ocurrencia?", ha preguntado el portavoz.

Para la confluencia resulta "alarmante que pongan en marcha una plataforma de TV con un éxito más que dudoso cuando se está dejando morir de hambre a la televisión municipal, TG7, de la que, por cierto, se abastece la web para su contenido".