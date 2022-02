Unidas Podemos, satisfecha con la apertura de juicio oral al ex concejal de Granada Jose Antonio Fuentes

El Grupo Municipal Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha declarado este jueves su satisfacción ante la decisión del juzgado que dicta el auto de apertura de juicio oral contra el antiguo concejal del PP Juan Antonio Fuentes, por un presunto delito continuado de prevaricación en relación con el conocido como caso Tg7.

Desde el grupo municipal, personado en el proceso como acusación popular, han alegado que "es una buena noticia que se estén dando pasos para conocer, después de tanto tiempo, qué pasó durante años en la televisión pública de Granada". El portavoz de la coalición, Antonio Cambril sostiene que "pronto podremos saber si TG7 fue usada a capricho, además de servir durante aquel tiempo como instrumento de propaganda exclusivo del PP".

Por otro lado, Cambril ha valorado negativamente la decisión de la Audiencia Provincial desestimando la imputación del delito de malversación de fondos públicos contra el concejal Fuentes y el resto de imputados, a los que tampoco se les imputa el delito de prevaricación, y ha asegurado que "supone un golpe contra los intereses de los granadinos".

El portavoz sostiene que es "vergonzoso" que, además, esta decisión quede avalada por el Ayuntamiento de Granada, que declara no sentirse damnificada por los hechos supuestamente cometidos por el exconcejal Fuentes. "Supone una dejación de funciones y el abandono de la defensa de los intereses de la ciudadanía", ha agregado el edil.

Cambril añade que, "desde este grupo no entendemos cómo desde un escrito del propio Ayuntamiento con fecha del 21 de julio de 2021, con Francisco Cuenca como alcalde, se rechaza seguir investigando la acusación de malversación de fondos. Es inaudito".

"En dicho documento del abogado municipal", continúa el portavoz, "se mantiene que hay que rechazar el recurso de apelación que presenta la acusación particular en la que se considera que sí existió malversación de fondos".

"Es una cuestión muy grave que un Ayuntamiento, presuntamente dañado desde dentro, defienda que no se siente perjudicado, aún cuando consta el informe del secretario del Ayuntamiento que declara nulo el contrato por no estar conforme a las normas de derecho administrativo que regulan la contratación pública”, ha argumentado.

El portavoz de Unidas Podemos e Independientes ha finalizado añadiendo que "tampoco logramos comprender que si ha habido daño a los intereses de todos los granadinos, el juez no haya entrado hasta el fondo del asunto. La gran perjudicada ha sido la ciudad y su gente, y aunque el propio Ayuntamiento haya decidido no defenderla, un magistrado no puede confundir a un equipo de Gobierno con la ciudadanía".