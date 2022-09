Unidas Podemos llevará a Pleno de Granada la modificación urgente de la ordenanza de terrazas ante la "invasión" de la vía pública

Unidas Podemos e Independientes ha presentado esta mañana la moción que llevará al próximo Pleno en la pedirá la modificación de la ordenanza de terrazas con el objetivo de acabar con la “feroz y descontrolada” ocupación de las calles y plazas de Granada, en palabras de su portavoz, Antonio Cambril, quien ha preferido usar el término "invasión" en lugar de "ocupación de la vía pública".

Cambril ha pedido al equipo de Gobierno un “plan de choque urgente” así como que extremen la vigilancia del cumplimiento de unas ordenanzas. “Nos enfrentamos a un problema enquistado ya en toda la ciudad, tanto en los barrios como en el centro” aunque, ha añadido que “en esta ocasión hemos estudiado durante varios fines de semana lo que sucede en las principales plazas del centro turístico como son Romanilla, la Mariana, Gracia, Campillo, Campillo bajo o Pescadería”.

El concejal de UP ha enfatizado que “cualquiera que pase por ellas verá que el incumplimiento y la invasión del espacio de todos es salvaje y, en muchos establecimientos se incumple la norma desde el número de mesas, la longitud de la terraza, la separación entre las mismas así como la ocupación del máximo de espacio transitable de la plaza”.

Cambril, por tanto, ha informado de que pedirá en el próximo Pleno que se elabore un plan extraordinario y urgente de control de terrazas, por la Policía Local y el servicio de inspección de ocupación de vía pública, la retirada de la licencia a los negocios que hayan sido reincidentes, tal y como dicta la ordenanza municipal, la convocatoria extraordinaria de la comisión de terrazas para estudiar y mejorar su gestión y control y, por último, el inicio del procedimiento para la revisión de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares en Granada.

El portavoz ha comenzado citando el articulo 3 de la normativa municipal que mandata que “en caso de conflicto debe prevalecer el interés público del espacio y del ciudadano”. “Este es el mejor ejemplo de los oídos que se prestan a los vecinos”, ha reprochado.

Tras el estudio de las plazas mencionadas, desde UP han mencionado como violación reiterada el artículo que especifica que el número máximo de mesas no puede ocupar más de un tercio de la superficie transitable de la plaza, por lo que Cambril ha argumentado que “con este artículo en la mano, vemos cada fin de semana que en el centro turístico la norma no se excede, sino que rebosa”

Por otro lado, el concejal ha enumerado una serie atropellos a la norma reiterado como la colocación de las mesas que impiden el uso de bancos o fuentes y que imposibilitan que personas con silla de ruedas o carritos de bebé puedan sentarse o transitar. “Ya solo pueden usar las plazas aquellos que tengan 10 euros para tomar unas cervezas”, ha reprochado.

Otras de las infracciones frecuentes en todas estas plazas es la obligación del establecimiento de tener expuestas y visibles la autorización y mapa de terrazas y “no lo hemos visto en ninguno de ellos”. Más cuestiones que “este Ayuntamiento ha dejado de vigilar es que el número máximo de mesas por bar es de 25, que en zonas peatonales, la longitud máxima ocupada tiene que ser de 10 metros o que las sillas y mesas deben ser guardados dentro durante la noche”.

El portavoz de UP ha reiterado que, ante esto, “es necesario una reforma urgente de la ordenanza de terrazas, no para que vuelva al estado prepandemia, si no que regule el espacio de todos de forma justa y razonable”.