Unidas Podemos pide al Ayuntamiento "una postura valiente" para defender la Vega de Granada

Unidas Podemos e Independientes ha pedido al equipo de Gobierno que tome "una postura valiente" a la hora de defender la Vega de Granada, un espacio que "no puede seguir amenazado por un planeamiento urbanístico descontrolado", en palabras del concejal de la confluencia, Paco Puentedura, quien avisa de que casi seis meses después de haber iniciado el proceso participativo para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, aún no contamos con un documento de avance que “deje claro cuál es el ámbito de protección que la nueva normativa va a dar a la Vega”.

El concejal sostiene que “las irregularidades e ilegalidades en la zona siguen aflorando día a día, y este Ayuntamiento no adapta la normativa para defenderla y evitar que la especulación se haga dueña de ella”. Este “tesoro verde”, ha advertido de que continúa amenazada a consecuencia de dos discusiones que siguen sobre mesa como son el traslado de la estación de tren y el del ferial a plena Vega. “Cuestiones que tanto este grupo municipal como distintos colectivos han rechazado de forma unánime”, ha dicho el edil, quien ha reseñado que “de hecho, el propio Pleno del Ayuntamiento aprobó una iniciativa de UP donde se señalaba que la estación de ferrocarril no podía instalarse en esa zona”.

Durante este proceso, además, se ha producido la aprobación definitiva de la LISTA, nueva ley urbanística de Andalucía que deja manga ancha hacia las actuaciones en el suelo no urbanizable, que en el caso de la Vega es de especial protección. El concejal argumenta que “hay actuaciones donde existen usos residenciales completamente irregulares, donde el Ayuntamiento no establece los mecanismos de disciplina” y, en aquellos pocos casos donde sí los establece, el propio Consistorio “deja pasar los expedientes año sobre año generando una situación de impunidad absoluta”.

Puentedura ha mencionado que “estamos ante la proliferación de acciones que funcionan con la excusa de tener usos terciarios y hosteleros y dicen ser compatibles con la regeneración agraria cuando en absoluto es cierto”. El edil pone como ejemplo que “la apertura de salas de fiesta es totalmente discrepante con la actividad agraria y lo único que provoca es la degradación del suelo y los acuíferos del terreno”.

Puentedura ha reiterado lo que desde UP se ha estado reclamando continuamente: “este Ayuntamiento tiene que establecer un margen de máxima protección en la Vega de Granada, que es nuestro pulmón verde y el espacio que permite controlar las temperaturas y luchar, dentro de lo posible, contra la perniciosa calidad del aire que respiran los granadinas y granadinos”. Y ha subrayado que, por otro lado, “la Vega puede ser una gran fuente de riqueza y empleo y, precisamente por eso, el planeamiento urbanístico tiene que ofrecer la máxima garantía a los usos agrarios y agrícolas”. Para finalizar, ha recordado que este territorio guarda tesoros incalculables de gran interés cultural y medioambiental como es el entramado de acequias históricas que no están protegidas por la norma.