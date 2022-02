Unidas Podemos pide un plan director de murallas para Granada

El grupo de Unidas Podemos e Independientesexige en el Ayuntamiento de Granada ha pedido hoy al equipo de Gobierno que deje de “vender humo” respecto al tratamiento y las inversiones que necesitan las murallas en la ciudad de Granada. El concejal Paco Puentedura señala así que “no es la primera vez que tanto este gobierno municipal como otros anteriores anuncian a bombo y platillo un plan de rehabilitación de murallas que al final no se traduce en absolutamente nada”, reprocha. Recuerda, por tanto, que UP lleva años solicitando la redacción de un Plan Director de murallas que garantice coordinación y colaboración entre administraciones, que establezca actuaciones por fases, con calendario y financiación, donde cada actuación y resto excavado sea integrado para que pueda ser protegido y visitado.

Puentedura reprocha que “llevamos más de 10 años con proyectos relacionados con las murallas en los que Junta, Gobierno Central y Ayuntamiento tienen competencias y, pese a la urgencia patrimonial, cada uno ha hecho la guerra por su cuenta”. El concejal de UP ha expresado su sorpresa respecto “al intento de volver a rescatar el parque lineal, que nosotros creemos que es un buen proyecto y que se tiene que ejecutar, pero sin proporcionar ninguna información concreta del mismo. Solo foto y poco contenido”.

La confluencia sostiene que no sirve de nada iniciar un proyecto si luego no se garantiza el dinero para sustentarlo, y la consecuencia de no contar con un Plan director es que fuerza a empezar de nuevo una y otra vez por falta de planificación, lo que genera que el patrimonio se deteriore sin parar. “No es defendible que Granada, con el inmenso patrimonio cultural que tiene, sea la única ciudad andaluza que no cuenta con ese Plan director de murallas”, sentencia el concejal.

Despropósitos desde hace años

Puentedura agrega, además, que el caso de la muralla zirí acumula varios “despropósitos” desde su inicio, cuando se adjudicó a través de una encomienda de gestión a la, en aquel momento, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) con una inversión de unos 2 millones de euros solo en excavaciones y catalogación, y a consecuencia de que los restos no se reintegraron, tuvieron que volver a taparse. Por otro lado, recuerda, tuvo lugar una “polémica obra de plataformas de hormigón que estaban en la zona de afectación de la muralla y no se planteó ese parque lineal porque las instituciones no se pusieron de acuerdo”.

El concejal pide un cambio de planteamiento en las administraciones y “dejen de insistir en hacer la guerra por su cuenta planteando proyectos sin coordinación, porque en lo único que desembocan sus tiras y aflojas es en que tiran millones de euros a la basura por planes de rehabilitación que no tienen ninguna continuidad”. Desde UP señalan que “un proyecto de parque lineal es interesante y que hay que llevar a cabo, sobre todo en una zona como el Albaicín donde es muy difícil agregar espacios libres, pero hacerlo sin planificación y sin garantizar financiación en todas sus fases, al final es vender humo”.