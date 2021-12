UP pide la suspensión de la Cabalgata de Reyes de Granada ante la escalada de contagios

El grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada pide la cancelación de la Cabalgata de Reyes ante la preocupante escalada de casos que se observa en Granada y el resto de Andalucía en los últimos días. Desde la coalición avisan de que, además, es urgente que “el equipo de gobierno actúe y cancele todos los actos públicos masivos organizados en espacios municipales, especialmente los que tengan lugar en espacios cerrados. UP solicita también implantar de nuevo los Plenos y Comisiones municipales telemáticos, o que al menos sean mixtos”. “No es cuestión de aforo, sino de prevención total”, subrayan.

La concejala de la formación Elisa Cabrerizo enfatiza que en este momento tan complicado y que ya desborda los servicios sanitarios de Granada, “el equipo de Gobierno no puede esperar más para tomar decisiones que le competen como la organización de la cabalgata de Reyes o la celebración de otros actos multitudinarios que han venido sucediendo en los últimos días cuando las cifras ya avisaban”.

Desde UP recuerdan al equipo de gobierno que ayuntamientos como el de Bilbao ya han tomado la decisión de suspender este año su Cabalgata y otros como el de Marbella o Torremolinos han optado por cambiar a un formato que evite las aglomeraciones. “Granada no puede ser la última en tomar medidas, tenemos ya experiencia con este virus y no podemos repetir errores”, afea la concejala.

Cabrerizo que sostiene “no podemos esperar que otras autoridades decidan, la prevención es lo importante y los datos son alarmantes” y apela a que, según los últimos datos proporcionados por Salud y publicados por la agencia Europa Press, “Andalucía ha sumado un total de 8.621 casos confirmados de coronavirus Covid-19 y seis muertes durante este fin de semana, lo que eleva la tasa de incidencia a 391 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, 81 puntos más que el pasado sábado cuando la comunidad volvió al riesgo alto según el semáforo Covid del Ministerio de Sanidad”.

La concejala plantea, además, otras medidas a implantar de inmediato como que se recojan las medidas aprobadas a nivel estatal y autonómico como el certificado Covid-19 en todos los espacios de ocio y entretenimiento y asegure su cumplimiento, la difusión de recomendaciones sanitarias con comerciantes y hostelería, y un dispositivo especial de la policía local para el control de distancia social y uso de mascarillas.

Cabrerizo, por otro lado, agrega que es necesaria la vuelta del teletrabajo ampliado en todas las Áreas municipales, al menos mientras dure el apogeo de la sexta ola. La edil, también propone la potenciación de la atención telefónica a la ciudadanía, así como que las reuniones municipales siempre sean mixtas: presenciales y telemáticas.

Para finalizar, la coalición reprocha al equipo de gobierno que la Comisión Covid-19 lleva sin reunirse desde marzo y “ahora es importante ver el estado de los colegios y plantear la necesidad o no de tomar medidas en los centros”.

En cuanto a limpieza y prevención, Cabrerizo añade que se deben retomarse las campañas de divulgación en prevención de contagios en colegios y transporte público, además de en campañas en prensa, y extremarse la limpieza en los autobuses en el inicio y fin de la ruta. “Es importante señalar la necesidad de ventilación de los lugares y los medidores de CO2 y para colegios y trabajar con la Junta la necesidad de estos medidores”, recalca.

“Que enferme la menor cantidad de gente posible también es responsabilidad nuestra porque la Atención Primaria está colapsada y tenemos que pelear con las otras administraciones para que nuestra ciudadanía esté bien atendida. No todo puede medirse en carga hospitalaria y menos ahora, cuando el lugar de atención es el Centro de Salud que es quien controla contagios y la sintomatología leve, que ahora se tiene en la mayoría de los casos”.