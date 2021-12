Vuelve agosta, maya y septiembra: La Universidad de Granada edita CalendariA 2022

Por sexto año consecutivo la Unidad de Igualdad, del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada edita CalendariA, que publica las fotografías ganadoras del certamen Yes women can, we could, we can, doce imágenes que reivindican la Igualdad desde diferentes miradas. CalendariA se presenta en dos formatos, sobremesa y pared, para recordar mes a mes que “comenzar el año en femenino no es un error, es un acierto…”.

El certamen está abierto a la participación de otras universidades españolas, en esta última edición hay entre las imágenes ganadoras, dos fotografías de la UNED y una de La Salle Universitat Ramon Llull.

Desde la Unidad de Igualdad, del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada se está trabajando para organizar una muestra virtual con las imágenes ganadoras tanto de esta edición como las del año pasado, ya que la exposición itinerante, que estaba prevista recorriera para su exhibición los diferentes centros universitarios, tuvo que suspenderse debido a la pandemia.

Las tres primeras son las premiadas con una dotación económica de 200 euros para el primer premio, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercero, y el resto las seleccionadas, hasta un total de 12, que forman parte de CalendariA:

CalendariA 2021, se puede descargar de forma gratuita para su impresión en: