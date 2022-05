La Universidad de Granada participa en un proyecto Erasmus+ que trabaja en la recuperación de suelos y aguas de Azerbaiyán

La Universidad de Granada participa en el proyecto Erasmus+ Innovative Training Centre to support a postgraduate 3rd cycle Advanced Course to face Environmental Emergency in Azerbaijan / ITACA, en el que se ha realizado el diseño y la construcción de un centro de formación académica universitaria donde las universidades y las partes interesadas de la Unión Europea y Azerbaiyán comparten sus experiencias y nuevos conocimientos técnicos y científicos en el campo de la remediación ambiental, para enfrentar conjuntamente los desafíos medioambientales de este país del Cáucaso.

En el marco del proyecto, los días 26 y 27 de mayo tendrá lugar la conferencia internacional Environmental Remediation Conference, que se celebrará en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales (Vicerrectorado de Internacionalización). En dicho encuentro, se reunirán un amplio grupo de especialistas de todos los países participantes en la iniciativa, que presentarán distintas estrategia de remediación para la recuperación de suelos y aguas de especial interés en Azerbaiyán.

Además, dentro de este proyecto europeo se desarrollan distintos cursos avanzados de tercer ciclo de posgrado para capacitar a profesionales en nuevas tecnologías que se implementarán para resolver las emergencias reales en el campo de la contaminación de suelos agrícolas y aguas como consecuencia de la actividad extractiva de petróleo y gas. El proyecto trabaja para establecer en Azerbaiyán este nuevo tipo de educación en el tercer ciclo, que está ausente en el sistema local actual de educación superior, con el fin de constituir un puente entre los sectores académico, agrícola e industrial, favoreciendo la introducción del estudiantado en el mercado laboral y contribuyendo así a una mejora de la calidad de los técnicos en las empresas de AZ, así como a aumentar su competitividad a nivel nacional e internacional.

El proyecto, que cuenta con una financiación global próxima al millón de euros, está

coordinado por la Universidad de Sapienza, Roma (Italia). En su ejecución participan distintos centros académicos y empresariales de Azerbaiyán y de la Unión Europea: Baku State University, Aalborg University , Baku Higher Oil School, University of Patras, Baku Engineering University, Sapienza University, Azerbaijan University of Architecture and Constructions, Azecolab Company LLC, Scientific Research and Design Institute y ARGUS Umweltbiotechnologie GmbH.

La Universidad de Granada ha constituido, dentro del proyecto ITACA, un amplio panel de investigadores del Instituto del Agua que coordinan diversos apartados.