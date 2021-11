La Universidad de Granada advierte de que las cuentas de la Junta comprometen el rejuvenecimiento de la plantilla

La rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, criticó que las cuentas de la Junta para 2022 “comprometen” el proceso de rejuvenecimiento de la plantilla de docentes y la incorporación de nuevos investigadores y abocan a la institución a un crecimiento “vegetativo”. Aranda además solicitó a el poyo de los grupos con representación parlamentaria para sus demandas de una mejora de la financiación.

Minutos antes de la entrega de premios a la excelencia docente, la rectora señaló que la UGR previsiblemente tiene que hacer frente a un aumento de salario de sus empleados, subida del 2% que depende del Gobierno estatal y que se debe aplicar “por ley”. Esta medida supone absorber prácticamente el 3% de aumento de la financiación para las universidades públicas andaluzas prevista por la Junta para el próximo año. Con este panorama, Aranda reconoció que las cuentas propias de la institución tendrán que detraer de otras partidas –como las que sostienen los planes propios– para ajustar el capítulo de gastos de personal. Precisamente en estas semanas se ajustan las cuentas de la institución universitaria, que serán previsiblemente presentadas a mediados del mes de diciembre.

Aranda señaló que el consejero Rogelio Velasco explicó las cuentas ayer miércoles a los rectores, un día antes de que se presentaran los presupuestos. “De acuerdo con la información recibida, el Presupuesto de gastos para la Comunidad Andaluza se incrementa con respecto al del año anterior en un 9%, mientras que la envolvente financiera destinada a la financiación del sistema universitario público andaluz no alcanza siquiera un 3%”. De ese 3%, dos tercios se van a la subida de sueldos de empleados públicos.

“Como rectora, deseo trasladar a nuestra comunidad universitaria nuestra preocupación por el escenario claramente deficitario que se presenta para las universidades”, indicó Aranda en un comunicado, en el que se indica que en 2022 se aplicaría posiblemente “el nuevo modelo de financiación, la envolvente financiera para las Universidades públicas de Andalucía no alcanzará, siquiera, para cubrir el incremento de gasto de personal por cuestiones normativas, mientras que para el conjunto de las políticas se apueste por un crecimiento del 9%”.

“El documento de Presupuesto presentado no ha tenido en cuenta ninguna de las tres premisas fundamentales que las rectoras y los rectores transmitieron al gobierno andaluz”, señala el documento.Estas premisas, para las que la UGR solicita apoyo parlamentario, son el incremento del límite de gasto de personal autorizado a las universidades (cota de gasto de personal) “al objeto de poder atender, al menos, el crecimiento vegetativo, los compromisos pendientes de los Acuerdos de la Mesa General de Negociación firmados en 2018 y, en su caso, el posible incremento salarial de los empleados públicos”, que “la envolvente financiera prevista para la Financiación Básica Operativa no debe ser, en ningún caso, inferior al límite de gasto de personal autorizado a las Universidades”, ya que de lo contrario “supondría un retroceso que agravaría aún más la sostenibilidad financiera del sistema”, y en tercero lugar que “la envolvente financiera prevista para la Financiación Básica Operativa no debe superar el 80% de la envolvente de financiación ordinaria total para el Sistema universitario público andaluz”.