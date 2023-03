El catedrático de la Universidad de Granada Víctor Jesús García, entre los mejores en el área de Business & Management

El profesor Víctor Jesús García Morales, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Granada y Vicerrector de Estudiantes y Relaciones con la Comunidad Universitaria de la Universidad Internacional de Andalucía, aparece en el número trece de la clasificación anual de los mejores científicos de Business & Management a nivel de España de Reseach.com, y en el 1.562 del mundo en el campo de Business & Management, siendo el único investigador de Andalucía que aparece en dicho ranking con más de 12.300 citas, índice h de 47 y índice i10 de 77. Esta lista anual pone de relieve los académicos líderes por sus contribuciones a la investigación y resalta a las instituciones de investigación, universidades y países que son estratégicos en las diferentes áreas de conocimiento, informa la Universidad de Granada en un comunicado.

Los datos han sido elaborados utilizando datos bibliométricos utilizando diferentes indicadores y métricas para asegurar la fiabilidad y validez de las clasificaciones. Se ha utilizado como referencia el índice H de la disciplina, el impacto de las contribuciones a nivel internacional, premios y logros obtenidos.

Asimismo, este ranking internacional destaca que las revistas más importantes en esta área, basándose en las publicaciones en los últimos 5 años de los científicos más destacados en el ranking de investigadores a nivel mundial, son por este orden: 1) Journal of Business Research; 2) International Journal of Production Economics; 3) Technological Forecasting and Social Change; 4) International Journal of Information Management; 5) Journal of International Business Studies; 6) Journal of Management; 7) Journal of Business Ethics; 8) Strategic Management Journal; 9) International Journal of Production Research; y 10) Industrial Marketing Management.

La experiencia del profesor de la UGR está relacionada con el análisis de las relaciones entre la gestión del conocimiento, las tecnologías, redes sociales, el aprendizaje organizacional, resiliencia, innovación y el emprendimiento corporativo. García-Morales ha publicado sobre estos temas de investigación numerosos artículos en revistas de impacto de esta área, libros y congresos internacionales sobre estas materias, estando involucrado en diferentes proyectos regionales, nacionales e internacionales, y poniendo en prácticas sus investigaciones a través del Máster en Digitalización de Recursos Humanos (en colaboración con Alight, empresa global líder en soluciones empresariales en gestión y administración de capital humano en un entorno digital integrado) y el Máster en Dirección y Administración de Empresas Turísticas (en colaboración con más de 50 empresas líderes en el sector turístico) que gestiona con su equipo de dirección académica en la Universidad de Granada.

El catedrático pertenece al grupo de investigación ISDE y es actualmente vicerrector de Estudiantes de la Universidad Internacional de Andalucía, universidad que estratégicamente colabora con el sistema de ciencia y tecnología andaluz en la formación de posgrado, la investigación y la transferencia, la digitalización, la formación permanente y la internacionalización.

García Morales apunta que los temas más estratégicos del 2022 en el campo de la administración y los negocios son la actual importancia de la resiliencia, la agilidad estratégica y el tener una mentalidad emprendedora. Las empresas destacan que las estrategias de conocimiento emergente deben convertirse en modelos de negocio que les permitan sobrevivir en estas economías turbulentas. Todo ello fortalecido por una resiliencia operativa que permita competitividad y adaptación proactivas para afrontar situaciones como las atravesadas con la pandemia. El enfoque futuro debe estar implementado en el desarrollo de la resiliencia, aceleración de la digitalización de la cadena de valor y el impulso de las operaciones sostenibles en las organizaciones.