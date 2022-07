Si haces ciencia, cántalo: La Universidad de Granada entrega sus premios de investigación

El Salón de Rectores del Hospital Real fue ayer, durante unos minutos, escenario de un pequeño concierto, divertido, ameno y muy científico. Los Barber's Science -Alberto Pérez, Ángel Estero, Francisco Jesús Martínez y Diego Salagre- ya pueden poner en su web que además de actuar ante Rosalía o Juan Froilán de Todos los Santos ya han dado un mini recital en la estancia que reúne a los rectores de la Universidad de Granada. Fueron reconocidos por su actividad divulgadora dentro de la edición 2021 de los Premios de Investigación de la UGR y ellos, en su discurso de agradecimiento, tiraron de humor. Seguramente su intervención tras ser galardonados fue de las más originales que se hayan vivido en la magna sala del Rectorado.

Se premiaba la actividad científica de calidad y la capacidad de dar a conocer esos conocimientos, la habilidad de traspasar el tabique de la Facultad o del laboratorio. En la categoría que premiaba a los trabajos de investigación de excelencia 2021 fueron honrados en Arte y Humanidades Juan Manuel Jiménez Arenas y Pablo Ramos García, que no pudo asistir; en Ciencias de la Salud, Elena Salamanca Fernández; en Ciencias Experimentales, Jorge Andrés Rodríguez Navarro, que tampoco pudo estar; en Ciencias Sociales y Jurídicas Francisco José Liébana Cabanillas; y en el área de Ciencias Técnica, Enrique Herrera.

Jiménez Arenas fue el encargado de intervenir. El responsable de las investigaciones en Orce, reconocido en esta ocasión por The genomic history of the Peninsula over the past 8000 years, publicado en Science, recordó que premio está por delante de trabajo sólo en el diccionario. Hizo extensiva la enhorabuena a los finalistas en esta edición del certamen y apuntó que los allí premiados son apenas "la punta del iceberg" de lo que se hace en la Universidad, la "casa de estudio" donde científicos y estudiantes dedican horas a la "ardua" tarea -a veces también "ingrata", confesó el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología- de investigar.

Además de las tareas propias que se hacen en la mesa de un despacho de Facultad -investigar, docencia y gestión- Jiménez Arenas reseñó que "hemos incorporado la transferencia" y recordó que la etimología de logro relaciona esta palabra con otra, provecho.

El premio de la UGR a la transferencia recayó en Francisco Herrera, que hiló su intervención precisamente por lo apuntado por Jiménez Arena. No se trata sólo de investigar, sino de llevar esa investigación a las empresas, apuntó.

Virginia Helena Rosales López fue reconocida por su labor de comunicación e innovación en medios digitales en la modalidad individual, mientras que Rocío Celeste Romero Zaliz, del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de dato e Inteligencia Computacional (Dasci), recibió el mismo premio en la modalidad colectiva. Tras recoger sus diplomas, de los Barber's Science, cerraron de forma muy coral el turno de intervenciones de los premiados. Finalmente intervino la rectora de la UGR, Pilar Aranda, que destacó la necesidad de interdisciplinariedad ("es lo que nos enriquece") y las posiciones que ocupa la institución granadina en áreas científicas de la relevancia de la inteligencia artificial.