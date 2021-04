La Universidad de Granada participa en un proyecto europeo para reducir el impacto del coronavirus en el entorno urbano mediante cambios de conducta

El proyecto Minimizing the influence of coronavirus and negative emotions in a built environment by behavioral change o MICROBE (por su acrónimo en inglés), en el que trabaja la Universidad de Granada, tiene el objetivo de desarrollar en 32 meses un sistema metodológico basado en investigación teórica y cursos interactivos digitales que permitan formar a los trabajadores y expertos involucrados en la planificación urbanística, para crear entornos construidos que minimicen el efecto negativo de eventos globales, como el covid-19, en los habitantes de sus núcleos urbanos.

Mediante la observación y la recolección de datos acerca de las conductas y estados de ánimo de la población, los equipos académicos del consorcio podrán establecer las principales necesidades y objetivos a implementar a través de los cursos prácticos. La institución coordinadora, Vilnius Gediminas Technical University, ya ha puesto en marcha proyectos parecidos.

En esta ocasión, cuentan con el apoyo de Tallinn University of Technology de Estonia, Institute for Training of Personnel in International Organizations de Bulgaria, Fondazione per l'Innovazione Urbana en Italia y la Universidad de Granada. Estas 4 instituciones liderarán la parte teórica gracias a la aplicación de resultados de sus líneas de investigación y métodos de observación y recolección de datos existentes, para lo que contarán con el apoyo de dos ayuntamientos europeos, Bolonia (Italia) y Vilnius (Lituania). Estas entidades administrativas serán clave en la implementación del trabajo a través de la recolección de información de sus ciudadanos y de la realización de los cursos prácticos a los empleados públicos que estén relacionados con las áreas de desarrollo urbano.

El equipo involucrado por parte de la UGR pertenece, en su mayoría, al ámbito de las Ciencias de la Computación y la Inteligencia Artificial, un área donde la Universidad de Granada se encuentra en las posiciones más altas de los diversos rankings que evalúan la calidad universitaria. Dicho equipo está liderado por Enrique Herrera Viedma, vicerrector de Investigación y Transferencia, catedrático y que recientemente ha sido incluido entre los 59 científicos más citados del mundo en su campo, según el Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists elaborado por Standford University de California.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 292.240 euros para su ejecución y se enmarca dentro de la Acción Clave 2 del programa Erasmus+, en las denominados “Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación Superior – KA203”. La Universidad de Granada participa también en otras 22 Asociaciones Estratégicas Erasmus+, aprobadas en las convocatorias 2018, 2019 y 2020, siendo la UGR coordinadora de una de ellas.