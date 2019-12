La 'regañina' de Vox a los concejales indigna a Sebastián Pérez, que se ausenta del pleno

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada y concejal de Contratación, Sebastián Pérez, se ha ausentado del Pleno municipal durante la exposición por parte de Vox del ruego sobre el cumplimiento del código del buen gobierno, en el que ha solicitado que se aumente el respeto y la educación en el Salón de Plenos tras las polémicas que se viven mensualmente durante lo que va de mandato.

Un 'regañina' en la que defiende el trabajo de unos corporativos y critica la falta de labor de otros.

La concejal de Vox Beatriz Sánchez ha relatado que el momento más tenso en ese "vodevil" del que habla debió de ocurrir en el pleno de noviembre, cuando el primer teniente de alcalde del PP, Sebastián Pérez, y el portavoz de Vox, Onofre Miralles, se dirigieron duras palabras en los corrillos previos.

En la contestación al ruego, el portavoz de Cs, Manuel Olivares, ha dicho que "comparte en el 90% el ruego" pero que "desgraciadamente no es solo en este mandato, en el anterior también había interrupciones constantes y falta de educación y por petición de este grupo se puso el reloj de control de tiempos. Se tienen que ir dando pasos. El respeto es tenerlo con quien piensa igual, pero estamos trabajando todos, no hay nadie que no trabaja, pero se atenderá su ruego".