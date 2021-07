Vacunación en Granada: El SAS vacunará sin cita previa a personas de entre 32 y 39 años en Baza

Es la oportunidad perfecta para las personas que no se pudieron vacunar por distintos motivos cuando fue el turno de su grupo de edad. Los responsables del Área Sanitaria Nordeste de Granada han programado una jornada de vacunación masiva sin cita previa para este sábado 17 de julio dirigida a personas de entre 32 y 39 años que no hayan sido vacunados todavía y que no hayan pasado la enfermedad o que lo hicieran como mínimo hace seis meses, para lo que se han dispuesto en torno a 400 dosis.

Los usuarios que acudan al punto de vacunación establecido en el Pabellón Municipal de Deportes Cubierto de Baza, ubicado en el Parque de la Constitución de la localidad, recibirán una dosis de Pfizer contra la Covid-19. Así, las personas cuya fecha de nacimiento se sitúe entre 1982 y 1989, pueden acudir el próximo sábado de 9:00 a 19:00 horas.

La vacunación se dirige a los usuarios adscritos a las Unidades de Gestión Clínica de Baza, Benamaurel, Guadix, Huéscar, Marquesado, Pedro Martínez y Purullena. Granada avanza así en la campaña de vacunación con esta iniciativa de vacunación masiva sin cita, que ya fue testada la semana pasada en Baza y Guadix, logrando la vacunación de en torno a 250 personas que por distintos motivos no se habían vacunado cuando les correspondía por grupo de edad.

Esta semana, Andalucía continúa inmunizando a los actuales grupos de vacunación y se ha intensificado la recaptación de personas que debiendo haber sido vacunadas no lo estén. Además, se sigue abordando el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca que ha pasado de 12 a 10 semanas.

Las personas mayores de 40 años que no hayan sido vacunados pueden pedir cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde) y además se hará una campaña de recaptación desde los centros sanitarios de forma que pueden ser llamados por teléfono.

Estas personas también pueden ponerse directamente en contacto con el SAS para obtener cita a través de números de teléfono habilitados para este fin. Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica. Los teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS donde hay un apartado específico sobre citación y vacunación COVID-19 con información actualizada.