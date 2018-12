Vamos Granada estudia pedir la apertura de una pieza separada que investigue el posible blanqueo de capitales en Casa Ágreda

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, que está personada como acusación popular en el caso Agreda en el que también está personado el empresario Ramón Arenas, ha detallado que “nosotros pedimos que se investigara el posible delito de blanqueo de dinero desde el primer minuto, la petición no es una novedad y se nos ha negado en todo momento”. Según adelantó este periódico la Audiencia Provincial ha encontrado “datos objetivos” de que la compra del edificio pudo ser una “tapadera” para “blanquear dinero o fondos procedentes de actividades delictivas”.

Gutiérrez entiende que el delito de blanqueo es delito público, y los jueces no sólo pueden investigar sin que las acusaciones particulares denuncien sino que deben hacerlo, “es su obligación, por lo que vemos que están cargando su responsabilidad sobre particulares. Esto es muy grave, la justicia está para proteger el interés público y en este caso, la posibilidad de un blanqueo de dinero en la compra de un edificio público es obviamente de interés público”.

Marta Gutiérrez, junto con su equipo jurídico, está valorando la posibilidad de pedir la apertura de una pieza separada para investigar el blanqueo de capitales, ya que de esta manera se manda a juicio la parte administrativa y se deja el blanqueo en investigación; posibilidad que consideran la adecuada ya que si el juzgado ya conoce los hechos, y si son constitutivos de delito, tiene el deber de investigarlo y no procede una querella; no se puede exigir a la acusación popular que se querelle porque no son intereses particulares los que están en juego.

Marta Gutiérrez señala que el equipo de gobierno del Ayuntamiento también está eludiendo el compromiso adquirido de personarse como acusación particular a raíz de una moción, presentada por Vamos Granada, y aprobada por unanimidad en el Pleno

“Se trata de una absoluta irresponsabilidad de alguien que defiende la candidatura de Granada como capital europea de la cultura, además de no preocuparse por la defensa del patrimonio de todos los granadinos”.