Ventajas de contar con una empresa de intermediación financiera (bróker)

La impactante subida del Euribor es ya de dominio público y, sin duda, se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para quienes están en el proceso de compra de una vivienda y, por tanto, de contratación de una hipoteca.

La inflación, la caída del euro frente al dólar y la guerra de Ucrania y Rusia está creando una situación financiera a nivel mundial que afecta, directamente, a los intereses de las hipotecas de nuestro país y eso está provocando que muchas personas se sientan perdidas e incluso desorientadas y no sepan qué hacer frente a la elección de su futura hipoteca.

Una hipoteca es un contrato que se firma por muchos años, por tanto, es de vital importancia tener en cuenta todos los puntos de la hipoteca que se vaya a firmar y estar convencidos de que realmente esa es la mejor opción y la que más beneficios aporta a los titulares de la misma.

¿Cómo garantizar una buena elección?

Como ciudadanos conocemos los aspectos básicos de una hipoteca: sabemos que hemos de pedir una cantidad de dinero, que debemos devolverla mensualmente y que tendremos que hacerlo durante un número de años en concreto.

Pero, lo que no sabemos y no tenemos porqué saberlo porque no somos expertos en la materia, es que hay muchos aspectos además de los ya mencionados, como por ejemplo el tipo de interés que nos pide la entidad financiera, el Euribor que también deberemos pagar y que subirá y bajará en función de las condiciones financieras que se den a nivel mundial, estatal o europeo, las condiciones que cada hipoteca solicita, la cantidad de financiación que nos ofrece cada entidad, las comisiones que van asociadas, las condiciones que deberemos cumplir, si se solicitan avales…

Y es, en esos aspectos, en los que podemos cometer errores que perjudiquen a medio y largo plazo a nuestra economía familiar. Por ello, lo más recomendable y necesario en estos momentos es contar con la ayuda de una empresa de confianza que se dedique a la asistencia en intermediación financiera, puesto que ellos sí cuentan con expertos que saben cómo funciona todo y pueden ayudarnos a encontrar la mejor opción según nuestras propias necesidades.

Ventajas de trabajar con empresas de intermediación financiera frente a la contratación de la hipoteca directamente con los bancos

La subida del euríbor es un tema que actualmente hay que tener muy en cuenta y que, pese a que cada banco puede tener su propia oferta hipotecaria, el euríbor se mantiene igual en todas ellas.

Por tanto, a continuación, te explicamos cuáles son las principales ventajas de trabajar con empresas de intermediación financiera como, por ejemplo, Grocasa Hipotecas.

1.Una de las ventajas más destacables es que la intermediación financiera se basa en los brókers hipotecarios. Es decir, personas que se dedican única y exclusivamente a buscar, comparar y negociar para sus clientes las diferentes hipotecas disponibles para conseguir aquella que mejor se adapte a las necesidades de cada uno y, por tanto, más les beneficie.

2.Al tener una amplia cartera de clientes, las empresas de intermediación financiera como Grocasa Hipotecas mantienen tratos exclusivos con las diferentes entidades que, lógicamente, mejoran las condiciones que se ofrecen para que los clientes obtengan mejores acuerdos.

3.Las empresas de intermediación financiera buscan el interés absoluto de sus clientes. Por tanto, no se centran en una única hipoteca ni en un único banco, sino que tienen acceso a una amplia gama de ofertas hipotecarias para poder comparar la que mejor se adapta en cada caso.

4.Los brókers llevan a cabo la negociación de las condiciones, tipos de interés, comisiones, años de contratación, cantidad de financiación… y todos los aspectos que sean necesarios para conseguir el mejor trato para sus clientes.

5.Grocasa Hipoteca, por ejemplo, asiste a sus clientes en todo el proceso, desde la búsqueda, comparación y negociación hasta la firma de la hipoteca escogida.

Si estás buscando la mejor hipoteca para la compra de tu vivienda ponte en mano de empresas de intermediación financiera sin dudarlo, de este modo podrás conseguir la hipoteca perfecta según tus necesidades y garantizarte un futuro financiero acorde a lo que estás buscando.