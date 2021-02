Vídeo del accidente de un ciclista en Granada por una peligrosa alambrada en la Fuente de la Bicha

Pese a que intentan imponer un modelo de vida saludable, los ciclistas no dejan de encontrar peligros a su alrededor. El último vídeo del accidente de un aficionado a la bicicleta ha puesto en alerta a los numerosos amantes de este deporte que transitan veredas y senderos de la capital. Un durísimo impacto que el propio Mario Miranda ha difundido en grupos de redes sociales y a conocidos para alertar de la peligrosa alambrada de púas que el dueño de una parcela ha dispuesto en el Paseo Fuente de la Bicha tirando hacia Pinos de Genil.

El vídeo corto de apenas unos segundos que iba grabando con su cámara GoPro está expandiéndose entre los ciclistas granadinos que no dan crédito a que se pongan estas 'trampas' en zonas por donde hay mucha gente que práctica la bici de montaña.

El resultado han sido unas importantes magulladuras en el brazo y el cuerpo dolorido de este ciclista apesadumbrado ante el accidente pero consciente de que es necesario que se conozca estos peligros que asoman en estos puntos de naturaleza como el camino junto al río Genil.

"Fue al médico y tengo los brazos magullados y dolor muscular, pero por suerte no me he fracturado nada", asegura este aficionado a las dos ruedas que lleva viviendo muchos años en Granada y que reconoce que "llevaba tiempo sin ir por esta zona, pero la conozco bastante bien".

Miranda, que también ha expuesto a sus compañeros de la mountain bike las fotos de las heridas tras el accidente, prefiere omitir la palabra trampa y sí califica esta alambrada de espino de entrada a una parcela como "peligrosa e ilegal" señalando que en su lugar tendría que haber una valla y una puerta. "Además, no está señalizado", advierte este ciclista a otras colegas para que tengan cuidado en este clásico camino cicloturista en la ribera del Genil, el conocido como el paseo del colesterol.

"Hay un compañero que ha avisado de una trampa también en otro lugar donde había un papel que con la lluvia se había caído y que sí puede calificarse de trampa", apunta al respecto, ya más tranquilo y concienciado ante estos riesgos que se tienen que encontrar en los caminos.