Vídeo de la operación Palanquilla contra el tráfico de marihuana en la zona Norte de Granada

En el marco de la lucha de Policía Nacional contra el tráfico de marihuana en la zona norte de Granada se está llevando a cabo la Operación Palanquilla en la cual participan más de 100 efectivos policiales sirviéndose de abundantes medios materiales, incluidos medios aéreos. Durante el transcurso de la misma se ha realizado el registro de más de veinte locales y siete interiores no habitados habiéndose incautado de 2.500 plantas de marihuana. La operación sigue en curso.

Más de 100 efectivos y abundantes medios materiales

La Policía Nacional ha desarrollado desde primeras horas del día de hoy, dentro del plan específico para la lucha contra el tráfico de drogas conocido como Plan Norte, una importante actuación denominada “Operación Palanquilla”. En dicha operación han participado más de 100 efectivos integrados por UIP (Unidades de intervención policial), UPR (Unidades de prevención y reacción), medios aéreos y Policía Judicial, contando además con la colaboración de personal de Endesa en lo referente a la detección de las conexiones ilegales que sufre la red eléctrica.

Intervención en una manzana completa de bloques

La magnitud de dicho operativo de la Policía Nacional ha implicado el registro de una manzana completa, constituida por varios bloques de viviendas e interiores deshabitados, de una de las principales calles de la zona norte de Granada.

Concretamente, se han registrado más de 20 locales, muchos de ellos anexos a los bajos del edificio, los cuales no contarían, además, con los requisitos legales para su edificación. Otro grupo de locales se encontraban en los sótanos de los bloques, accediendo a ellos a través de los patios interiores. En muchos de estos locales se han llegado a encontrar hasta tres puertas custodiando el acceso a las plantaciones ilegales. Por lo que respecta a los bloques, se han inspeccionado un total de siete interiores no habitados, habiendo encontrado plantaciones en distinto grado de desarrollo en seis de los mismos.

2.500 plantas de marihuana y numerosos enganches ilegales

En total se han incautado 2.500 plantas de marihuana distribuidas en locales y habitaciones de interiores no habitados y dedicados exclusivamente a esta actividad ilícita. Todas las plantaciones disponían de la infraestructura necesaria para favorecer el crecimiento de dichas plantas, consecuentemente, y debido a los requerimientos energéticos de las mismas, han sido cuantiosos los enganches ilegales detectados por ENDESA. Aunque por el momento no ha habido detenidos la operación sigue abierta y no se descarta la ealización de detenciones en un futuro próximo.