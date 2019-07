El Virgen de las Nieves vacunará a más de 2.700 personas antes de su viaje

El Hospital Virgen de las Nieves ha reforzado su servicio de vacunación para personas que viajan a destinos internacionales por el incremento de la demanda y el aumento de países exóticos y superará este año las 2.700 atenciones de 2018. El hospital granadino es desde hace casi dos décadas Centro de Vacunación Internacional aunque la competencia es del Ministerio de Sanidad y ofrece asesoramiento y vacunación a las personas que van a realizar un viaje a los destinos internacionales.

La responsables del Centro y jefa del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, María Amelia Fernández Sierra, explican que la demanda de vacunas obligatorias o recomendadas se ha incrementado respecto a veranos anteriores como reflejo de una estabilidad económica que ha incrementado los viajes al extranjero.

El centro ha reforzado en junio la atención con servicio de tardes que se ha extendido también este mes y las citas que se piden ahora se atienden ya a mediados de agosto, por lo que Fernández prevé superar con creces este año las 2.700 vacunas de 2018. Los destinos estrella este año son Tailandia y el Sudeste asiático, países como Bali o Sri Lanka, pero el centro atiende también muchas consultas por trabajo en Guinea Ecuatorial, Sudáfrica y Ghana.

Fernández Sierra explica que las principales vacunas que se suministran son para la fiebre amarilla, obligatoria para viajar a Brasil desde una epidemia en 2016, la polio presente en países como Pakistán que también presenta casos en Angola, la meningitis para menores de cuarenta años y otras como el cólera o la hepatitis. “Cuando los viajeros llegan y exponen el destino, se explican las vacunas obligatorias, si ese país exige un Certificado Internacional de Vacunación para entrar, y las que son recomendadas para evitar problemas, pero también indicaciones como el botiquín necesario o prácticas a evitar”, ha añadido la especialista.

Otro de los tratamientos más frecuentes ante un viaje es la quimioprofilaxis de la malaria o paludismo, una enfermedad transmitida por picadura de mosquito, por lo que al no existir vacuna eficaz, se deben evitar las picaduras de este insecto y tomar la medicación preventiva antipalúdica indicada para cada destino. “Luego depende mucho del sitio concreto al que vaya cada persona, el tiempo que vaya a pasar y las actividades que piense hacer, porque no es lo mismo pasear por la selva, trabajar o estar en un voluntariado”, añade Fernández Sierra, que recuerda la importancia de un seguro médico en países que no tienen la asistencia sanitaria pública de España.