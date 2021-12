Vox urge al Ayuntamiento de Granada a convocar la Comisión Covid

El grupo municipal de Vox urge al equipo de gobierno a la convocatoria de la Comisión Covid-19 del Ayuntamiento de Granada ante la aparición de nuevas variantes del virus, así como le insta a que coordine las acciones necesarias con la Junta de Andalucía en favor de la salud de los granadinos.

La concejal de Vox Mónica Rodríguez Gallego alerta de la "falta de iniciativa del gobierno municipal del PSOE ante una situación sanitaria que preocupa a todo el mundo menos a ellos, ya que su inacción puede poner en peligro a los vecinos de la ciudad ante la nueva variante del Covid-19 que ha llegado a nuestro país".

"Es incomprensible el oscurantismo del equipo de gobierno socialista -apoyado por dos tránsfugas- en lo relativo a la comisión municipal sobre la pandemia y la falta de sensibilidad del alcalde al no incluir en ese comité a los concejales que son sanitarios y podrían aportar su experiencia. No sólo no nos hacen partícipes de la toma de decisiones, sino que tampoco nos informan, por lo que le exigimos que nos comuniquen las actuaciones especificas que vaya a llevar a cabo el Ayuntamiento de Granada. Además, le recordamos a Francisco Cuenca que debe coordinarse con la Junta, al ser la administración andaluza la que posee las competencias en sanidad", concluye Mónica Rodríguez Gallego.