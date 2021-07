Vox Granada apoya incondicionalmente al grupo municipal del PP

El grupo municipal de Vox Granada ha anunciado que no va a firmar el documento que le ha presentado el PP con su candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Granada, Paco Fuentes, porque “la palabra de Vox vale más que una firma”, pero también ha señalado su “apoyo incondicional” a los populares para evitar un gobierno socialista.

Onofre Miralles, portavoz municipal de Vox, ha transmitido al PP que "la estrategia que han seguido nos parece equivocada desde el principio”, afeando el abandono de las responsabilidades de gobierno de los concejales populares para forzar un cambio en la alcaldía. Sin embargo, "en ningún caso el socialismo va a gobernar Granada con los votos de Vox".

"He pedido al señor Díaz -portavoz municipal del PP- que comparezcamos conjuntamente para dejar clara nuestra unidad frente a la izquierda, pero no es momento de poner condiciones y no se puede intoxicar con personalismos". Le he trasladado, a su vez, una serie de deseos que al grupo municipal de Vox le gustaría que se llevarán a cabo en caso de que haya capacidad de reconducir esta situación y de que la cabra baje del monte -y que Luis Salvador no entregue la alcaldía al PSOE-", ha explicado Onofre Miralles.

Desde Vox le han preguntado al grupo municipal 'popular' “por qué el candidato a la alcaldía no ha sido Sebastián Pérez, porque tanto en 2019 como ahora Vox le habría apoyado, ya que esa fue la voluntad de los votantes del PP”. Pese a todo esto, “VOX apoyará sin fisuras la alternativa propuesta por el PP, puesto que en ningún caso se consentirá que gobierne la izquierda en Granada”.