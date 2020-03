Vox presenta un Plan de Contingencia para Granada: reducir cargas fiscales a las familias y bajar el gasto innecesario

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha registrado un Plan de Contingencia para reducir las cargas fiscales de las familias en la situación de confinamiento o aislamiento y compensar las pérdidas derivadas del incremento del paro o paralización de la actividad empresarial. Según ha informado el grupo en una nota, Vox pide también al equipo de gobierno de la capital que se elabore un Plan de Reducción del Gasto innecesario, identificando todas gasto no esencial, para suspender su ejecución definitivamente durante el ejercicio 2020 con las correspondientes reasignaciones presupuestarias.

El Plan De Contingencia Fiscal de VOX propone la reducción del 50% de la totalidad de tasas municipales cuyo hecho imponible esté vinculado al desarrollo de una actividad comercial o empresarial (tasa de basuras, tasa por ocupación del dominio público para terrazas de bares y restaurantes, o vendedores en mercados municipales, fijos o ambulantes); aplazamiento del pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de toda obra que se haya visto paralizada por la crisis sanitaria o la declaración del estado de alarma. En caso de que se hayan ya liquidado, devolución del 50%.

"Por otra parte, consideramos necesario aplazar dos meses el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales vecinales con ayuntamientos sujetas a plazo -incluido el pago de tributos- a contar desde la declaración de fin de pandemia emitida por la autoridad competente, así como la suspensión del devengo del canon o de la renta de las concesiones o alquileres municipales a aquellos comerciantes o empresarios que se vean afectadas por restricciones de la actividad", indican.

El escrito registrado por VOX solicita la eliminación total de áreas de aparcamiento regulado y/o suspensión temporal de la aplicación de protocolos anticontaminación en caso de superarse los valores fijados en los mismos, en caso de existir en el municipio. "También pedimos la prórroga automática por el mismo tiempo que dure la situación de excepcionalidad de los plazos de ejecución y finalización en tres meses respecto de los establecidos en la concesión de licencia, susceptibles de prórroga".

Además, piden que el Ayuntamiento elabore y apruebe un Plan de Reducción del Gasto innecesario, identificando todas las necesidades no esenciales, para suspender su ejecución definitivamente durante el ejercicio 2020 con las correspondientes reasignaciones presupuestarias, procediendo a suspender la ejecución de todas las partidas presupuestarias no ejecutadas -total o parcialmente- que se refieran a gastos no esenciales o innecesarios para la lucha contra la crisis sanitaria. Por ello, deben suspenderse el abono de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, grupos políticos municipales, y asociaciones o entidades cuya actividad no tenga naturaleza mercantil y no esté directamente vinculada a la garantía del empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, la alimentación o la vivienda de los más necesitados.

Solicitan también suspender todos los procedimientos de adjudicación directa o de concurrencia competitiva para otorgar subvenciones o ayudas a sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, grupos municipales, asociaciones o entidades cuya actividad no tenga naturaleza mercantil y no esté directamente vinculada a la garantía del empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, la alimentación o la vivienda de los más necesitados.

El escrito presentado por VOX pide también destinar el superávit municipal cuya asignación presupuestaria ha liberado el RDLey 8/2020 exclusivamente a paliar los efectos de la crisis sanitaria y del estado de alarma; y siempre dentro del Plan de Reducción del Gasto Innecesario.