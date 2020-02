Vox se pone de lado de los agentes y guías turísticos por las entradas de la Alhambra

El diputado de Vox en el Parlamento andaluz por Granada, Francisco José Ocaña, ha mantenido una reunión con los representantes de los guías y agentes turísticos autorizados para tratar la nueva normativa de visitas y entradas a laAlhambra.

"No es comprensible que se siga actuando con la gestión del monumento comoocurría en tiempos del rodillo socialista", ha denunciado el parlamentario. El Parlamento de Andalucía debatirá próximamente, la normativa de visita pública,comercialización y otros usos públicos del conjunto monumental de la Alhambra y elGeneralife y sus bienes adscritos.

Desde Vox recuerdan que en el programa del PP para las elecciones andaluzas "tenían como punto sobre la Alhambra que propiciarían un modelo de gestión cien por cien granadino, transparente y eficaz y que dejaría de estar de espaldas a la ciudad, porque pensamos que otra forma de hacer las cosas es posible.".

Para el parlamentario granadino, el informe no vinculante de la Agencia de Defensa de la Competencia "no puede ser una excusa para mantener actitudes del pasado, sino que abre la oportunidad de poner en marcha una mesa de diálogo positivo y sincero con el que dar voz a los más afectados: las agencias de viajes y los guías. El objetivo debe ser abordar las cuestiones que llevan años paralizadas, no solo la problemática de las entradas, también los nuevos recorridos, los itinerarios simétricos, el aforo permitido y la ampliación de horarios y de nuevos espacios hasta ahora vetados".Según las previsiones de la administración andaluza, el nuevo sistema anunciado se pondrá en marcha el próximo 1 de marzo, cuando entre en vigor la normativa publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Francisco José Ocaña, que estuvo acompañado durante la reunión por Benito AlejoMorillo, portavoz de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico y diputado de Vox por Jaén, alerta de que "el nuevo decreto puede suponer la aniquilación del sector servicios turísticos locales, regionales y nacionales en aras del sector mundial. ¿Es eso lo que queremos? ¿Se ha valorado las consecuencias? ¿ES verdad que no es posible un sistema de gestión de entradas equilibrado que satisfaga los intereses del sector turístico y al mercado?".