Vox reconoce la enorme pérdida para Granada con la muerte del concejal socialista José María Corpas

"No hay palabras de reconocimiento y de absoluta admiración para con la figura de José María Corpas, un abogado de reconocido prestigio en la ciudad y un concejal que en el corto espacio de tiempo que la vida le ha posibilitado dar servicio público, lo ha hecho con entereza a pesar de la enorme dificultad que tuvo que afrontar el pasado verano como consecuencia de la dura enfermedad que le atacó". Así se ha expresado esta mañana el portavoz del grupo municipal Vox, Onofre Miralles, durante la visita de los tres concejales a la capilla ardiente instalada en el Salón del Plenos del Consistorio.

Miralles ha destacado que "desde el punto de vista personal, tengo que decir que a pesar de que no lo he tratado mucho sí he tenido la oportunidad de tratar con él con alegría, con hironía, con simpatía y enorme cariño todos los temas que como consecuencia de las áreas que compartíamos tanto en su tiempo de oposición como de gobierno, tuve la oportunidad de compartir con él".

"Como he manifestado, su nivel personal, su nivel intelectual y como consecuencia de ello, su fallecimiento es una enorme pérdida no solo para el Ayuntamiento y para la familia socialista, a la que he transmitido mis condolencias, sino para la ciudad de Granada".