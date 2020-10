Vox pide que se anule la tasa de reconversión de pubs en bares en Granada

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha solicitado que se anule el cobro de la tasa de 510 euros por cambio de uso de actividad a aquellos pubs que quieran reconvertir sus negocios en establecimientos de hostelería, para darles la oportunidad de continuar abiertos mientras continúen las restricciones al ocio nocturno a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Beatriz Sánchez Agustino, concejal del Grupo Municipal en Granada, ha registrado un ruego para el Pleno Ordinario de octubre en el que solicita "la devolución de las tasas a aquellos establecimientos que quieran el cambio de uso y ya las han abonado, del mismo modo que hemos pedido que se anulen los procedimientos en curso por el cobro de esta tasa" ya que Vox está en contra de toda ‘política económica socialista’ instaurada en el Ayuntamiento de Granada.

La concejal ha especificado que esta medida beneficiaría "con carácter retroactivo" a los establecimientos que pagaron en su día por una licencia que "no van a poder rentabilizar" porque las circunstancias les obligan a cerrar, tal y como les sucede a los establecimientos ‘especiales’ de hostelería con música -pubs-, pero "pueden subsistir con licencia de bar sin música que sirven comida y bebida, siempre que cumplan con todos los requisitos".

"Los establecimientos denominados 'especiales con música' que se dedican exclusivamente a la venta de bebidas -pubs- no tienen autorizada su apertura, de ahí que algunos hayan optado por reconvertir sus locales en aquellos con licencia de 'no especiales' tales como bares, cafeterías y restaurantes. Los interesados deben presentar una declaración responsable para iniciar la actividad, teniendo que pagar una tasa de 510 euros, conforme a las Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento, algo que entendemos como abusivo porque ya pagaron una tasa en su día que no pueden rentabilizar y ahora deben abonar otra, de ahí nuestro ruego", dice la edil.