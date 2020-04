Vox defiende su renuncia a la comisión de contratos por la falta de "unanimidad"

El portavoz de Vox y ya expresidente de la comisión, Onofre Miralles, ha explicado a este periódico los motivos de su renuncia a la presidencia de la comisión de grandes contratos del Ayuntamiento de Granada, que el alcalde le delegó en febrero. Sus motivos: “Si nos hemos autoimpuesto por reglamento unanimidades y no hay unanimidad ni en la votación del mismo, no iba a salir nada, por lo que yo puedo trabajar por la unanimidad pero si de entrada no hay, no sirve de nada”.

Y es que el reglamento aprobado en febrero incluía que para cada contrato (en principio se someten a esta comisión el de limpieza y el de transporte), la comisión emitirá un dictamen que no será vinculante para el órgano de contratación, es decir, la comisión oficial. Además, sólo podrá emitirse “si es votado por unanimidad, no de todos los asistentes sino de todos y cada uno de los integrantes de la comisión”, por lo que ante la crisis política que se desató por la misma, podía llegar a hacer casi imposible emitir un dictamen unánime.

Y esa ha sido la clave. De hecho, la decisión la firmó Miralles el 9 de marzo, apenas unos días después de recibir la presidencia delegada y en medio del maremágnum político que se ocasionó con la salida de Pérez, la división del equipo de gobierno y las disputas con la oposición por presidirla.

“Estamos para aportar, enriquecer, la herramienta es brutal para dar peso a la oposición para supervisar los contratos y dar ideas, pero hubo unanimidad para la creación y no para el reglamento, por lo que se ve el pasteleo entre el PSOE y el PP que se tapan las vergüenzas y pueden utilizarse para romper la unanimidad. No han querido luz y taquígrafos”, advierte Miralles.