Vox pide la renuncia de los tenientes alcalde de Granada: un ahorro de 46.000 euros al año

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento Granada ha exigido su renuncia a los siete tenientes de alcalde del equipo de gobierno "a la vista del comportamiento arrogante del alcalde de la ciudad, Luis Salvador, que se niega a delegar sus competencias". Según el partido de derecha "dichas Tenencias de Alcaldía suponen a las arcas municipales un gasto extraordinario 46.000 euros anuales". El complemento neto por teniente de alcalde es de 5.000 euros por cada uno de ellos.

El portavoz municipal de Vox, Onofre Miralles, ha detallado que "el 28 de septiembre el alcalde de Granada dio positivo por Covid-19 tras realizarse una prueba PCR y desde entonces se anuló su agenda pública, cuestión que conlleva una evidente discapacidad funcional y la necesidad de un tratamiento médico, motivos ambos que justifican una baja médica".

"A la vista de que no sólo no se ha producido la baja médica, sino que tampoco se han delegado las competencias del alcalde en ninguno de los tenientes alcaldes, exigimos a renuncia a las Tenencias de Alcaldía del equipo de gobierno, dado que la conducta de Salvador hace que esta figura no tenga ningún sentido más que el derroche del dinero de los granadinos", ha insistido Onofre Miralles.

Respecto al trabajo que desempeña en la actualidad Luis Salvaldor, desde Vox entienden que "se ve mermada su capacidad laboral, en cuanto se anula tanto su agenda oficial como su firma física en los decretos, además de todos los actos institucionales que han sido cancelados, pese a que él insiste en que puede trabajar desde el chiringuito en San Cristóbal o confinado en casa por Covid-19".

Por otra parte, el grupo Municipal de Vox ha solicitado información al Área de Personal y a Secretaría General sobre "si comunicaron al alcalde la evidente discapacidad funcional para estar al 100% en sus funciones, lo que obliga a su baja médica".

Por su parte, el alcalde de Granada ha informado en una entrevista en Onda Cero que este viernes se hará una nueva prueba para saber cómo evoluciona su contagio.