Vox quiere que se suspendan las Cruces en los balcones por respeto a las víctimas del coronavirus

Vox quiere que el Día de la Cruz en los balcones organizado en Granada no se celebre. El portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, ha reclamado hoy "cordura al equipo de gobierno y dejar sin efecto la celebración del Día de la Cruz alternativo al tradicional, para que se pueda cumplir el decreto de luto vigente en la ciudad "como testimonio del dolor de nuestros vecinos ante las víctimas producidas por el COVID-19 y en reconocimiento y recuerdo de los difuntos, así como del sufrimiento de todos los granadinos afectados por la pandemia".

En una nota de prensa, Miralles ha explicado que "hay que mostrar el mayor de los respetos hacia las víctimas del coronavirus", por lo que Vox entiende que "no puede haber fiesta alguna, como homenaje a la memoria de los miles de españoles fallecidos". "Si estamos padeciendo una crisis sanitaria, social y económica, es contraproducente invertir los recursos del Ayuntamiento en una celebración que, en teoría, está cancelada porque hay un decreto de luto y la ciudad en estos momentos no puede permitirse emplear un sólo euro de las arcas municipales en algo festivo. Si bien cada vecino podría actuar según su conciencia, no es concebible que se haya decretado luto oficial por los fallecidos y el dolor de nuestros vecinos y, a su vez, se promuevan por el Ayuntamiento actividades lúdicas”.

"Desde Vox entendemos la necesidad de nuestros vecinos por vivir momentos de celebración para hacer más llevadero el obligado confinamiento. Pero en estas circunstancias, la fiesta ideada por nuestro alcalde, Luis Salvador, no es conveniente debido al duro trance que atravesamos", ha aclarado Miralles.

Por otra parte, el grupo municipal de Vox se opone a que el Ayuntamiento de Granada invierta recursos públicos en una programación especial que se emitirá el domingo 3 de mayo a través de la televisión pública TG7 con motivo de esta "pseudo-celebración", con "actuaciones musicales y un resumen de las mejores imágenes de ediciones anteriores del Día de la Cruz".

Fue el pasado 31 de marzo cuando el Ayuntamiento de Granada decretó el luto oficial "como testimonio del dolor de la ciudad de Granada ante el número de víctimas producida por el COVID19 y en reconocimiento y recuerdo de los difuntos así como del sufrimiento de todos los granadinos y granadinas afectados por la pandemia", y resolvió que entrara en vigor desde ese día, a partir del cual deberían ondear las banderas a media asta en los edificios municipales hasta la finalización de los efectos de la pandemia.