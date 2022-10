El abogado de Juana Rivas dice que la querella del juez le permitirá demostrar supuestas relaciones familiares con Arcuri

El abogado que actualmente ejerce la defensa de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha reaccionado con sorprendente satisfacción a la noticia de la querella presentada contra él por el juez de Granada Manuel Piñar porque considera que este proceso podría ayudarle a demostrar los motivos por los que el letrado dijo públicamente que el magistrado era "manifiestamente parcial".

La querella por calumnias del juez que condenó a Juana Rivas a cinco años de cárcel contra su abogado está presentada en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada a la espera de que su titular la admita a trámite. En cualquier caso, si la denuncia penal (por presuntos delitos que conllevan penas de cárcel) avanza, el abogado afectado cree que sería positivo para él porque "ahora ese juez tendrá que explicar en un Juzgado como testigo, con obligación de decir verdad, las relaciones personales de Juana Rivas y Francesco Arcuri con sus hermanas (una de ellas, abogada, fue asesora legal de Arcuri), y tendrá que justificar por qué escribe en su Facebook consignas contra las políticas de igualdad, con expresiones como basura feminazi", ha expuesto Aránguez en un comunicado remitido este jueves, 20 de octubre.

"He sabido por la prensa (aun no he recibido notificación oficial) que el Juez Piñar me ha puesto una querella. Creo que es una torpeza más por su parte", explica el letrado en su comunicado.

Con esta querella "podrá saberse si Juana Rivas tuvo un juicio justo o si el Juez Piñar se dejó llevar por sus prejuicios cuando dictó sus resoluciones", añade Aránguez, quien ya sugirió esa salida al conflicto que se ha establecido entre ambos juristas en el contenido de sus alegaciones al Colegio de Abogados de Granada, en el contexto del expediente que este órgano le abrió por otra denuncia del mismo juez. El órgano colegiado ha sancionado al letrado a 45 días de suspensión de su actividad por sus acusaciones públicas contra el juez.

En su comunicado de este jueves, el letrado ha recordado que "todas sus decisiones (las del juez) han sido ya revocadas, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite nuestra petición de que se revise el caso Juana Rivas, en especial en atención a la manifiesta parcialidad del Juez Piñar".

Aránguez, abogado, profesor y juez

El abogado que ha llevado la defensa de Juana Rivas de forma gratuita (pro bono) en esta última fase de su largo proceso judicial es además profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada y durante 13 años ocupó el cargo de fiscal sustituto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Recientemente ha entrado en la carrera judicial como magistrado por lo que se conoce como el cuarto turno (personas "de reconocido prestigio" con más de 10 años de ejercicio). Aún no ocupa plaza en un Juzgado de lo Penal, pero podría convertirse en breve en compañero del magistrado Piñar, que ahora lo ha denunciado.

Antes de presentar la querella en el juzgado, el juez Piñar anunció por escrito al decano del Colegio de Abogados de Granada (al estar Aránguez colegiado ahí) su intención de presentarla y en ese comunicado del 8 de septiembre ya expuso algunas de sus motivaciones. El magistrado "ve atacada su fama, honra y honor por manifestaciones públicas del Sr. Aránguez donde lo tacha de prevaricador".

El caso Juana Rivas, que fue juzgado en 2018 y se ha alargado en el tiempo con los recursos, la reducción de penas, al ejecución de la sentencia y el indulto, adquiere ahora un cariz diferente con la derivada de la batalla legal entre el juez Piñar y el letrado que ha llevado la última parte de la defensa de la madre de Maracena.