Al día con Granada Hoy en solo 1 minuto: duras restricciones para combatir el Covid

Situación crítica. Con algunos de los datos sobre la evolución de la pandemia más preocupantes a nivel nacional. Granada vuelve a la fase cero primaveral debido a la evolución de la pandemia en la provincia, de ahí que las medidas sean las más restrictivas de Andalucía. En el día de ayer se registraron en Andalucía 3.329 casos positivos, 451 de estos en Granada.

Las nuevas restricciones colocan a la provincia en una situación vulnerable y por ello el alcalde de Granada, Luis Salvador, pide que se apliquen planes especiales de ayuda por parte del Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento. También ha anunciado que esta misma semana se reunirá con el sector del comercio y la hostelería.

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, también ha indicado tras conocerse las nuevas restricciones que sabía que las medidas tendrían que llegar, "porque en su momento fueron insuficientes". Mediante un comunicado la Universidad de Granada expresó el jueves su voluntad de volver al plan presencial en caso de ser posible y el sábado pidió a los alumnos no granadinos que no volvieran a la ciudad porque el plan no podría comenzar a aplicarse al inicio de semana.

En clave andaluza, la Junta contempla el traslado de pacientes con coronavirus de Granada a Málaga y Almería debido a la alta presión hospitalaria y pospone las oposiciones aunque las academias de formación permanecerán abiertas de manera presencial.

El Granada apela a la épica

Siete jugadores del primer equipo viajaron a San Sebastián acompañados de canteranos del Recreativo y del juvenil después de que la entidad granadina pidiera el aplazamiento del partido, solo podían viajar jugadores con anticuerpos. El conjunto nazarí fue derrotado por 2-0 en un día especial para Ángel Jiménez, juvenil de 18 años que fue capaz de atajar un penalti a William José.

En la segunda división femenina el Granada continúa una jornada más como líder tras remontar un 0-2 en apenas quince minutos