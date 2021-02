Los acusados de matar a puñaladas a un hombre en Granada aseguran durante el juicio que fue "una reacción defensiva"

Los dos acusados de matar de varias puñaladas a un senegalés junto a un pub de Granada en abril de 2019 han argumentado que fue la reacción defensiva a una pelea en la que sintieron "pánico" y en la que todo pasó muy rápido y después de una jornada de cervezas y drogas. Los acusados han declarado ante el jurado popular encargado de la causa contra dos hombres acusados de un delito de homicidio que se enfrentan a la petición de la Fiscalía de doce años de prisión para cada uno.

Los hechos tuvieron lugar en el mes de abril de 2019 en la céntrica calle Elvira de Granada capital y comenzaron sobre las 19:00 horas cuando la víctima, un hombre de nacionalidad senegalesa llamado Oumar, tuvo un encuentro casual con los acusados, con los que no tenía ninguna relación salvo ser conocidos de la zona.

Pasado algún tiempo, los procesados regresaron al lugar donde Oumar permanecía armados con un cuchillo y, efectuando movimientos circulares, asestaron tres acometidas contra la víctima que le provocaron la muerte.

En el arranque del juicio de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, el acusado Fernando P.D., considerado el autor material de los hechos, ha explicado que en esos momentos vivía en la calle y bebía alcohol y fumaba porros pese a tener un tratamiento controlado en Proyecto Hombre.

Ha apuntado que compartió el día con el también acusado Miguel C.H., con quien estuvo de bares, y pese a no recordar muchos hechos sí ha asegurado que cuando llegó a la puerta del pub de calle Elvira donde se produjo el apuñalamiento había mucha gente.

"Me zarandearon y me cogieron del cuello", ha apuntado Fernando, que ha dicho que todo pasó "muy rápido" y que sintió "mucho miedo, mucho pánico" por sentirse inmerso en una pelea en la que había mucha gente "de color, árabe y de otras nacionalidades".

En su declaración, el también acusado Miguel ha explicado que la pelea cuyo origen desconoce comenzó en la puerta del bar, al que no llegó a entrar. "Directamente vino el moreno y me empujó", ha declarado el acusado, que ha añadido que temió "una buena paliza" y que ha descrito que huyó del escenario, aunque no ha explicado cómo recibió las puñaladas la víctima.

Durante la jornada de este martes también ha declarado un testigo, un joven que ha explicado que vio a Fernando con el arma blanca y usarla contra la víctima, aunque no sabe quién tenía el cuchillo utilizado en el homicidio. Este testigo, que identificó a los acusados por las fotografías mostradas por la Policía, ha vuelto a señalar a Fernando como el autor de los hechos.

Las defensas de los dos procesados solicitan para la libre absolución de sus representados al considerar que no existen pruebas de un delito de homicidio en el que, además, ambos tendría como atenuantes el consumo de sustancias.