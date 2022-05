¿Está afectando la guerra en Ucrania a la hora de recibir hipotecas para tu empresa?

La guerra de Ucrania ha tenido un impacto preocupante sobre la economía española. La contienda unida a la inflación y al constante incremento de los tipos de interés de los bancos centrales ha supuesto una importante pérdida de liquidez en el mercado de financiaciones. Las contundentes alzas en el interés de nuevos productos financieros se ha convertido en el talón de aquiles de muchas compañías y, en muchos casos, supone la inaccesibilidad total a las, a priori, únicas vías de financiación estratégicas.Por su parte, los grandes bancos de inversión señalan la presencia de diferentes factores. Por un lado, este incremento en los precios viene motivado en cierta medida por el mayor riesgo al que se exponen asegurando las operaciones en un contexto geopolítico especialmente inestable. Y es que, aún no se pueden calcular los costes que la guerra puede traer consigo. Por otra parte, también inciden en la escasez de liquidez que existe dentro de los mercados de deuda parabancarios y de capitales. Al final esto se traduce en oferta de financiación mucho menos abierta para las empresas que sólo pueden recurrir a los bancos. Éstos por su parte, con un escenario condicionado por una competencia mucho más laxa, pueden permitirse incrementar los precios.Afortunadamente, los préstamos de capital privado siguen constituyendo una alternativa abierta y accesible para todo tipo de empresas. ¿Conoces sus beneficios? A continuación te hablamos de algunas de las principales ventajas de solicitar hipotecas para empresas a partir de plataformas de financiación privada. ¡Presta atención!

Agilización de las tramitaciones

Acceder a productos de financiación de capital privado es realmente sencillo. En la actualidad existen empresas especializadas como Financia-T que proporcionan entornos íntegramente digitalizados e interfaces intuitivas desde las que es posible formalizar una solicitud en apenas unos minutos. Por su parte, la vía de los bancos convencionales está sujeta a procesos más largos y con mayor burocracia en los que es necesario acudir presencialmente a una oficina y esperar pacientemente a que la solicitud sea evaluada.

Contrataciones sin necesidad de adquirir productos adicionales ni asumir tantos gastos extra

La contratación de préstamos por financiación privada no va vinculado a ningún tipo de producto complementario obligatorio. Por ejemplo, en los bancos tradicionales, es necesario que el cliente contrate algún tipo de seguro o tarjeta para poder acceder a un préstamo. Además, gracias a la presencia de un sistema automatizado e íntegramente digital, los tiempos de gestión se ven minimizados y los procesos agilizados. En consecuencia, no sólo se gana en instantaneidad, sino que también se refleja en una reducción de costes innecesarios porque no existen intermediarios.

La financiación de capital privado no deja huella en CIRBE

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es la base de datos en la que se registran las operaciones que las entidades bancarias tradicionales llevan a cabo con sus clientes. Figurar en el CIRBE puede suponer algún tipo de restricción en el futuro a la hora de acceder a nuevos productos bancarios. Optando por un modelo de financiación privada tus actividades no figuran dentro de dicha base de datos por lo que si en el futuro tu empresa contase con la necesidad de recurrir a un nuevo préstamo de tipo público, podría hacerlo sin ningún tipo de obstáculo.

Flexibilidad para devolver o amortizar el préstamo

Frente a los modelos rígidos que imperan en las entidades tradicionales, el segmento de la financiación de capital privado se caracteriza por poseer una mayor flexibilidad. A la hora de amortizar un préstamo proporciona grandes facilidades lo cual, al final, puede traducirse en oportunidades de ahorro y, en general, en un mayor control sobre los recursos financieros de la empresa.