Agentes de la Policía Local anuncian nuevas protestas si no cobran las horas extra

El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) que representa al 70% de la plantilla ha exigido al concejal de Economía y Personal Baldomero Oliver, que "cumpla con lo establecido en el convenio y pague a la Policía Local los casi 800.000 euros que el Ayuntamiento de Granada les adeuda en concepto de horas extra".

Según detalló el SILPG, hace unos meses el concejal de Economía, Hacienda y Personal, anunció su intención de sentarse con los sindicatos para estudiar un posible plan de pagos con el objetivo de acabar con esta bolsa de deuda. Sin embargo, la deuda sigue creciendo. Recientemente, la Policía Local ha conocido que, dentro del anteproyecto de presupuestos, que se ha logrado cuadrar las cuentas con un superávit de 690.000 euros.

"Por tanto entendemos que dispone de liquidez y le instamos a que cumpla su palabra y pague lo que debe", dice el sindicato. Asimismo, detalla que, si no puede ser "de una vez" están dispuestos a negociar "pero de forma real, no sólo de cara a la galería para quedar bien ante la opinión pública".

Por otra parte, el SIPLG, puso de manifiesto que ante esta situación "nos sentimos abandonados por nuestra delegada, Raquel Ruz, la cual en ningún momento nos ha reunido, ni ha luchado porque se pague esta deuda a la Policía Local, estando a cargo de esta área".

Asimismo, el sindicato instó al alcalde de Granada, "a que tome medidas, no mire más para el lado y afronte de forma directa lo que está sucediendo, como máximo responsable del Ayuntamiento". "Queremos hechos y no más palabras, para luego no hacer nada", ha asegurado.

Por último, SIPLG, avanzó que está estudiando las medidas que adoptaran tanto sindicales, como judiciales ante la "desidia y pasotismo del equipo de gobierno, ante esta situación, como ya lo hicimos en años anteriores". "Si quieren ahorrar en servicios extraordinarios que convoquen más plazas de Policía Local, puesto que está claro que la plantilla actual es insuficiente y no sólo basta con cubrir las plazas vacantes por jubilaciones".

El Ayuntamiento adeuda también 1,6 millones de euros a los bomberos. Así lo recoge un informe al que ha tenido acceso este periódico tras la pregunta del grupo municipal popular al pleno.

El Jefe del Servicio de Bomberos, Gustavo Molino, ha reconocido que existe una necesidad de ampliar la plantilla ya que, para cubrir los servicios mínimos, es necesario en numerosas ocasiones realizar horas extra. No obstante, ha remarcado que el de Granada, es uno de los parques mejor preparados de España para emergencias y que la seguridad está garantizada aunque, para evitar esa bolsa de horas extra, sería necesario convocar plazas.