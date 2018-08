Cómo ahorrar en los seguros

Tenerlo todo bajo control es una de las grandes aspiraciones que tenemos hoy día. Sin embargo, en la vida suceden muchos acontecimientos y se dan gran cantidad de circunstancias que se escapan completamente de nuestro ámbito de actuación y que nos influyen para bien o para mal rompiendo nuestra rutina, a veces de forma dramática.

Para estas ocasiones en las que de los imprevistos no salimos demasiado beneficiados y, nuestro bienestar, nuestra salud o nuestro nivel de vida se ven comprometidos negativamente, para aquellas circunstancias que no podemos evitar y ponen todo patas arriba, lo único que podemos hacer es adoptar medidas preventivas con las que prevenir los daños.

Y es que teniendo claro que el factor riesgo forma parte de nuestras vidas, lo único que nos queda por hacer es prepararnos para defendernos lo mejor que podamos de los incidentes que pudieran hacernos mayor daño.

Es aquí donde entran en juego los seguros, unas herramientas que nos permiten, previo pago, hacer frente a estos imprevistos que puedan surgir, según el riesgo que queramos asumir pagaremos una cantidad u otra, son las compañías aseguradoras las que hacen los cálculos de las cuotas que debemos pagar en cuanto a la probabilidad de que un acontecimiento negativo ocurra y nosotros los que firmamos según los que necesitemos cubrir.

Hoy en día hay prácticamente seguros para todo, para cubrir, al menos en el plano económico, cualquier situación imaginable, desde accidentes domésticos hasta siniestros laborales, pasando, por supuesto, por los seguros para propiedades, automóviles o de vida.

Vamos a ver algunos de los seguros más interesantes que tienen actualmente, con condiciones realmente ventajosas, aunque lo mejor siempre será que compruebes por ti mismo entre la amplia variedad que ponen a tu disposición, pues solo tú sabes lo que necesitas.

Seguro de coches por días

Un seguro por días coche puede presentar la solución para muchas más situaciones de la que en principio podríamos imaginar, como por ejemplo para un coche que tenemos puesto en venta, pero que queremos utilizar durante una escapada o hasta que se venda, sin compensarnos contratar un seguro para todo el año. Un seguro coche por días en esta situación es lo más ventajoso, para ir tranquilos, dentro de la legalidad, y sin pagar de más.

Un seguro por días también puede ser rentable para un coche nuevo, pero que usamos poco, quizás solo en las vacaciones familiares, porque contamos con un coche de empresa para el día a día por poner solo un ejemplo.

Seguro para mascotas

Cada vez son más los ciudadanos que son conscientes de la responsabilidad que conlleva tener una mascota y de lo beneficioso que puede resultar contratar un seguro mascotas, no solo para los casos de responsabilidad civil, por daños a terceros, sino también poder costear pruebas veterinarias en caso de necesitarlas o intervenciones quirúrgicas. Y es que, en ocasiones, es muy triste que haya mascotas que enferman y que no reciben la atención debida porque sus dueños no pueden costearse los tratamientos, que para algunos casos son realmente caros.

Todos estos problemas quedan solucionados con la contratación de un seguro para mascotas o un seguro para animales. Estas pólizas, además, se harán cargo de todos los gastos cuando llegue el duro momento de despedir a nuestro querido amigo, ya sea que quieras incinerarlo o buscar un sitio apropiado para enterrarlo.

Seguros de decesos

Y es que estos seguros de mascotas han dado un paso más para cubrir en nuestros animales lo que ya cubrimos para nosotros mismos con los seguro decesos. Los seguros de decesos son los que se encargan de gestionar y sufragar los gastos del servicio fúnebre llegado el momento: tanatorio, nicho, servicio religioso y conducción… y otros servicios complementarios, como coronas, recordatorios… que dependerán de lo que se contrate en la póliza

Este seguro de decesos ayudará enormemente a los familiares que se ven obligados a pasar por unos momentos difíciles y evitar esos trámites y gestiones que se requieren y que son sumamente dolorosas de llevar a cabo bajo estas circunstancias.

No solo supone, por tanto, solo una liberación económica en caso de que los familiares no pudieran hacer frente a los costes del entierro, sino que además es una agilización de los trámites que no tendrían que realizar ellos mismos.

Algunos seguros decesos también permiten ampliar coberturas adicionales, como el borrado digital de la persona que fallece, para que sus familiares no sigan recibiendo alertas el día de su cumpleaños, por ejemplo. Son detalles que pueden pasarse por alto fácilmente, pero que causan un gran dolor.

Seguros de vida

El seguro de vida es aquel que se contrata con el fin de proteger económicamente a nuestra familia en caso de sufrir un fallecimiento prematuro o inesperado. Este seguro de vida les garantiza un sustento económico durante un tiempo determinado mientras puedan amoldarse a su nueva situación.

Los seguros de vida también juegan un papel fundamental a la hora de contraer compromisos hipotecarios, ya que las obligaciones que se contraen pueden ser muy difíciles de asumir por los familiares tras la pérdida, máxime si esta persona era la principal fuente de ingresos y el sustentador de la economía familiar.

Pero estos seguros deben ser entendidos como algo más que asegurar el futuro de tus hijos y familiares, sino que también garantizan el futuro de uno mismo, de la persona asegurada, ya que hay pólizas que ofrecen una indemnización en caso de sufrir un accidente que lo incapacite para poder desarrollar nuestra profesión.

Aunque hay muchos más tipos de seguros para que podamos dormir más tranquilos por las noches, hemos intentado hacer una breve, pero acertada selección, de aquellos que creemos especialmente relevantes e interesantes, más allá de los seguros típicos anuales del coche, que son obligatorio y de los que todo el mundo tiene conocimiento, o el seguro del hogar, otro de los más contratados.

El seguro de deceso, del que hemos hablado, aunque no es nada nuevo y todo el mundo lo conoce, es un gran olvidado de nuestros tiempos al que no se le presta la suficiente atención, algo totalmente incomprensible, pues haremos uso de él tarde o temprano y que supone una gran liberación para aquellos que se quedan, que ya tienen suficiente con encajar y superar el duro golpe. Es sin duda un acto de generosidad y deferencia para nuestros seres más queridos