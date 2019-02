Alarma en la Plaza de Toros por un hombre que persigue a jóvenes

“Bueno, os voy a contar lo que me acaba de pasar en Granada, porque telita. Es importante que lo leáis”. Así comienza Marta Cruz (@MartaCruz991 en Twitter) el relato de lo que le ocurrió la noche de este martes: un hombre la persiguió hasta la casa de su amiga, consiguió entrar en el portal y se quedó frente a la puerta de la vivienda, mirando fijamente hacia la mirilla. Según denuncia, horas antes también había perseguido a esta otra chica.

Tal y como indicaron fuentes de la Policía Nacional a Granada Hoy, a las 23:10 horas del martes, una estudiante dio aviso de que había sido perseguida, por lo que una patrulla se desplazó hasta el domicilio en el que se encontraba, situado en la zona de Plaza de Toros, cerca de un supermercado.

“He ido a casa de mi amiga Julia, que vive prácticamente enfrente mía. He llamado al porterillo dos veces porque no me abrían. He entrado y he cerrado la puerta del portal porque tengo esa costumbre. Estaba esperando el ascensor y he escuchado que alguien ha llamado al porterillo. He mirado y era un hombre alto, joven, vestido entero de negro y con capucha y unas bragas. No se le veía la cara. Pensaba que era un vecino y no le he dado importancia”, explicó la joven a través de su perfil en Twitter, una versión que también ofreció a los agentes que se personaron en el domicilio.

Según prosigue la joven, ella subió al ascensor y que la puerta se cerrase antes de que se abriese la del portal: “He subido a casa de Julia porque gracias a Dios ha dado tiempo a que el ascensor se cierre antes de que él entrara al portal. Al subir, ella me dice, ¿tía cuántas veces has llamado al porterillo? Le digo que dos veces y me dice que han llamado tres. Había sido ese tío, que me ha seguido y se ha fijado a qué piso estaba llamando. Al llegar a casa de Julia, claro, nos hemos cagado”.

Las dos jóvenes cerraron la puerta y miraron por la mirilla, ante lo que comprobaron que este hombre estaba “en el rellano, buscándola”: “Hemos cerrado la puerta y hemos mirado por la mirilla. El tío ha subido hasta el piso y ha empezado a mirar por las escaleras y el rellano buscándome. Como yo no estaba, se ha puesto justo enfrente de la puerta mirando. Ha mirado fijamente a la mirilla sin moverse durante unos tres minutos que se nos han hecho eternos. Yo tenía que irme más tarde a mi casa y obviamente tenía miedo. Hemos llamado a la policía y han venido a la casa”.

Asimismo, la chica continúa explicando que una vez personados los agentes en el domicilio, les aconsejaron no salir solas por si seguía por la zona. Según indicaron fuentes policiales a este diario, los efectivos no consiguieron localizar a este hombre. Si bien, esta joven explica que, además, “ llevaba desde ayer por la tarde siguiendo a mi amiga, y que luego empezó a seguirme a mi. Hemos denunciado y no sabemos nada más, sólo que está por la zona seguramente”.Pese a ello, las mismas fuentes policiales no pudieron confirmar, al menos de momento, estos extremos.

Este episodio, tras el que la joven expresa tener que vivir “con miedo, intentar ir acompañada y tener mucho cuidado”, no es el primero que se denuncia en las últimas semanas en la capital. El viernes, tres hombres fueron detenidos en Pedro Antonio por posibles tocamientos y acoso a una joven en un pub. Mientras que la madrugada del 19 de enero, una joven denunció haber sido agredida sexualmente por tres jóvenes, dos de ellos encapuchados en la zona de Camino de Ronda.

