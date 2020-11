El alcalde de Granada pide a la Junta un plan de emergencia como en situaciones de catástrofe

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha comparecido hoy para valorar las medidas que entrarán en vigor esta noche para frenar el coronavirus y el plan de actuación municipal ante la situación y el cierre de Granada. Salvador ha reconocido que el 85% de ocupación del Puente del Pilar (con las ya famosas imágenes de desmadre en zonas de ocio) y la llegada de estudiantes fue el cóctel perfecto para el incremento de los casos en la capital. Y ha dicho que con las cifras sanitarias actuales, es el momento de adoptar medidas que "aunque duras" ayuden al sistema sanitario.

Según el alcalde, las medidas aplicadas en Granada (cierre de toda actividad no esencial y petición a los vecinos de que se queden en casa), es un "confinamiento en la práctica", por lo que hace un llamamiento a la población para que acate las medidas y se vuelva a quedar en casa.

Con esta base, el alcalde ha exigido más ayudas tanto al Gobierno central como a la Junta dado que Granada es la única provincia con estas restricciones y está especialmente afectada por los efectos de la pandemia y las medidas en el sector turismo, comercio y servicios, de los que tradicionalmente depende la economía. Por eso ha anunciado que hoy mismo viajará a Sevilla para exigir a la administración autonómica un plan especial ante urgencias y emergencias similar a lo que se hace con catástrofes naturales o inundaciones, por ejemplo, para ayudar a sectores como autónomos, comercio, hostelería y servicios, "duramente golpeados".

"Es la provincia donde más sufren los daños porque es la única que cesa toda la actividad, en el resto se mantienen hasta las 18:00 horas. Por lo que tenemos que pedir que entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento adoptemos un plan especial de medidas para ayudar a los colectivos teniendo en cuenta planes especiales ante catástrofes o inundaciones, que se han llevado al Congreso, al Senado, a parlamentos autonómicos. Entendemos que como solo Granada tiene ese cierre, aunque necesario, hay que ayudar a autónomos, comercio, hostelería, servicios y turismo", sostiene Salvador.

El alcalde dice que aumentarán las gestiones para ver "cuándo dispondremos de lo aprobado en el real decreto del Gobierno, que en la simulación nos corresponden 20,5 millones más 6,5 para el fondo de transporte". Pero advierte de que "los 20,5 millones no vienen para solucionar problemas nada más que del agujero del Ayuntamiento y actividades con la sociedad para paliar el daño económico".

Por eso quiere más conversaciones con el Gobierno para agilizar la llegada de las ayudas y con la Junta para coordinar que las medidas sean coordinadas y consensuadas para presentar un paquete que dé respuesta a los ciudadanos. "Hoy iré a Sevilla para ver cómo avanzaremos y afrontar la etapa que viene por delante con este confinamiento de 15 días que se podría ampliar pero que esperamos recuperar la actividad que había antes de estas medidas para la Navidad".

El alcalde hace un llamamiento a la sensatez de la población para que cumpla las medidas.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Luis González, ha recordado que la estructura económica de la ciudad es "la más afectada de Andalucía en relación con estas fuertes medidas". Eso obliga a que las instituciones tengan en cuenta que hay que afrontar la crisis de manera coordinada y "seremos muy reivindicativos en las ayudas que tienen que llegar del Estado y con el plan de urgencia que tiene que preparar la Junta de Andalucía".

Además, ha anunciado reuniones con todos los sectores afectados en Granada para coordinar las ayudas.

González ha recordado que la "situación económica del Ayuntamiento no es muy halagüeña y tiene un plan de deuda, de reestructuración, con una obligación de pagos que debe ser compatible con la resolución de los problemas que afectan a la ciudadanía. Ahora lo más urgente es atender a los sectores. Desde hoy estamos todas las áreas implicadas trabajando ara poner en marcha reuniones y medidas conciliatorias que puedan paliar los efectos".

El concejal ha dicho que el reto es "ser capaces de vincular las ayudas estatales y autonómicas con la capacidad de distribución del Ayuntamiento, el que más conoce a los sectores, es donde hay que trabajar". Las áreas de Comercio, Turismo Transportes, Medio Ambiente, Mantenimiento, Salud y Economía ya están realizando las proyecciones y análisis para ver de qué forma mejorar la situación y las prestaciones para los colectivos que demandan soluciones.

"Es complicado pero urgente y el compromiso del Ayuntamiento es conciliarlo. Las ayudas que vienen no son genéricas, paliarán las necesidades surgidas como consecuencia de la pandemia. No va a llegar estas ayudas para nuevos proyectos de ciudad, para la génesis de desarrollo en otros sectores que no sean los que necesitan. Lo urgente ahora es prioritario frente a lo necesario y lo urgente es ayudar a sectores que lo están pasando muy mal", apunta el concejal.