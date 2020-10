El alcalde de Granada pide a la Junta que no cierre la ciudad y apruebe medidas "razonables y lógicas"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que no cierre la ciudad tras el análisis de datos que hará mañana martes en Consejo de Gobierno tras el repunte de casos y las imágenes de descontrol juvenil y del ocio nocturno que se han visto este fin de semana. Lo que pide, tras conocer que la Junta tomará medidas en Granada, es que sean "lógicas y razonables" pero que "en ningún momento se cierre la ciudad" ya que considera que "no hay ningún motivo por mucho que un vídeo pueda ser escandaloso".

Salvador ha dicho que se han producido "muchas imágenes que no son deseables producto de la gran cantidad de personas que había" en la ciudad este Puente, y ha dado el dato de que 8 de cada 10 denuncias que puso la Policía eran a personas de fuera de Granada. Aunque no ha querido señalar y ha asegurado a renglón seguido que "también queremos que la gente venga a visitarnos, no negamos eso".

El alcalde ha adelantado que se van a adoptar "medidas de reforzamiento con población la estudiantil de la Universidad y alguna medida más complementaria sobre el sector de la hostelería". Y ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad": "Estamos en la segunda ola, no sabemos el tiempo que estará y hay que tomar decisiones con racionalidad, no en caliente, porque cometeremos errores".

Así, habrá decisiones en cuanto al horario de cierre en la hostelería, medidas para colegios mayores, residencias de estudiantes y también de concienciación de la población "de que ahora hace falta dar un paso adelante y ayudar entre todos".

Las medidas se tomarán el martes en Consejo de Gobierno y el Ayuntamiento ha trasladado al miércoles la reunión de la Junta de Seguridad para analizarlas y proponer otras complementarias, también con presencia de la Universidad de Granada y de la Federación de Hostelería, asegurando que no se puede "poner en riesgo" un sector como el hostelero, que ya está afectado y con muchos problemas.

"Lo que pedimos es un aumento de las medidas de autoprotección y que las personas eviten aglomeraciones", recordando que "sabíamos que cuando vinieran los estudiantes, que también estábamos deseando que llegaran, iban a aumentar los casos".

Salvador ha dicho que hay que tener en cuenta más variables en Granada, no solo el aumento de casos, ya que "aquí vienen 40.000 estudiantes de fuera y del Área Metropolitana también se hacen las PCR aquí, por lo que hay que analizarlo todo e intentar que no se repitan esas escenas, que la noche de ayer domingo ya no se repitieron".