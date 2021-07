El alcalde de Granada espera que la conformación del nuevo gobierno “se resuelva en 48 horas”

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha manifestado que “espero que se resuelva en estas 48 horas” la conformación del nuevo equipo de gobierno de la ciudad. Además, el dirigente socialista ha comunicado que desde ayer y hasta mañana “nos estamos sentando con todos los grupos”, pero “mi prioridad está en los 15 que me han apoyado y han mostrado su interés por Granada”.

En declaraciones a los medios, tras presentar los nuevos vehículos de Bomberos y Protección Civil, El alcalde de Granada ha indicado que “ayer, hoy y mañana nos estamos sentando con los grupos que nos dieron el apoyo, porque una vez que se solucionara el problema que tuvo esta ciudad de líos e inestabilidad, a partir de esta semana hay tranquilidad, el Ayuntamiento está funcionado y lo que estamos intentando es dar estabilidad y espero que se resuelva en estas 48 horas y, sino es el viernes, el lunes conoceréis la conformación del gobierno y el papel de las otras formaciones políticas con las que nos estamos sentando”.

En cuanto a la manera en que se conforme el gobierno, Paco Cuenca ha reseñado que “hay varias fórmulas”: “Con la incorporación e integración de las otras formaciones políticas, se lo he ofertado a todas las formaciones; y la otra es con acuerdos programáticos. Les he pedido a Podemos y Ciudadanos que lo antes posible tomemos una determinación para que los granadinos conozcan el equipo de gobierno en esta ciudad”.

En cuanto a las negociaciones, el primer edil del Consistorio ha argumentado que “el compromiso de todas las formaciones políticas es positivo” y ha añadido que “después de las semanas que hemos vivido no queda espacio para la confrontación ni para que se mire cada uno el papel de su partido, solo queda sumar por Granada”. En este sentido, el alcalde de Granada ha recalcado que “estamos configurando la estabilidad de la ciudad en base al interés de Granada, no en el de cada formación, ni si quiera la mía, lo que hay que valorar es lo mejor para Granada”.

Sin embargo, Paco Cuenca también ha manifestado que “aún no se ha concretado nada, pero espero que se haga entre hoy y mañana, sin falta” y, con respecto a no adscrito y al Partido Popular ha agregado que “yo le he tendido la mano a todas las formaciones políticas, a los no adscritos y al PP, pero ellos están viendo aún como retoman su papel en este Ayuntamiento, después de lo que ha pasado estas semanas”. No obstante, Cuenca ha subrayado que “hemos sumado 15 y mi prioridad está en los que han mostrado su compromiso por Granada, si algún no adscrito quieres sumarse, las puertas de mi despacho están abiertas”.