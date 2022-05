El alcalde de Granada recibe al ministro de Consumo y le pide que los cortes de luz en la zona Norte sean asunto de Estado

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento y en visita oficial al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, para mantener una reunión en la que han abordado, entre otros asuntos, el problema de los cortes de luz que padecen varias zonas de Granada, sobre todo en el Distrito Norte. Cuenca ha explicado al ministro que la ciudad lleva más de diez años sufriendo esta situación, que “hemos denunciado hasta en el Parlamento Europeo, dada la falta de respuesta y soluciones contundentes por parte de la Junta de Andalucía y de ENDESA”.

Cuenca ha vuelto a reiterar a Garzón que a nivel nacional traslade a Endesa “la necesidad de tener una mayor empatía con las personas afectadas, especialmente con los usuarios electrodependientes y con las personas consumidoras vulnerables”. Una de las causas de mayor preocupación para el Alcalde es el de la atención telefónica que las personas afectadas por estos cortes injustificados reciben de las centralitas, para lo que Cuenca ha demandado al ministro acciones concretas y contundentes.

Además, el primer edil ha compartido con Garzón, la necesidad de “una moratoria del bono social eléctrico para que, como mínimo, se mantenga en los descuentos del 60 por ciento y el 70 por ciento respectivamente, al menos hasta marzo de 2023”. Así, el Alcalde ha solicitado al responsable de la cartera de Consumo que el problema de los cortes de luz “se convierta en asunto de Estado y se aborde en el Congreso de los Diputados para que quien pague y cumpla con sus obligaciones con las empresas suministradoras de servicios no vea mermado en un derecho fundamental de manera injusta”. Por otro lado, el máximo representante de la ciudad ha solicitado al ministro que inste a la Junta de Andalucía, que es la Administración que tiene las competencias delegadas al respecto, a que “supervise y sancione, a la empresa Endesa cuando esta no cumpla con los contratos de las personas usuarias y cuando la red no reúna la calidad adecuada”. El alcalde ha explicado a Garzón que, tanto en el Gobierno durante el mandato anterior, como en la oposición, antes de volver a la alcaldía, su grupo ha intentado “de todo, incluso abrir la vía judicial contra ENDESA, pero las denuncias interpuestas en Fiscalía junto a grupos vecinales no fueron admitidas”.

Para Cuenca, “estamos ante una situación desesperante, que necesita una solución urgente e inmediata y, un plan de actuación concreto por parte de las administraciones competentes, también de la empresa suministradora del servicio eléctrico, que permita acabar con la lacra de los cortes de luz que desde hace diez años sufre el distrito Norte de la ciudad”.