El alcalde pide al PSOE que aclare si va a establecer "relaciones" con Vox

"Cuenca debería explicar si está dispuesto a cualquier cosa para no perder el sillón", ha agregado Salvador, reprochándole que inste a Vox a votar no en el pleno de organización cuando el actual gobierno va a llevar una estructura "similar" a la de anteriores mandatos y "no va a haber subida de sueldos", lo que ha interpretado como un intento de "torpedear" el Ayuntamiento.

Los partidos regionales opinan sobre la situación en Granada

El PP andaluz ha emplazado hoy a Vox a decidir con qué se siente "más cómodo" en Granada, con un gobierno de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital o con uno del PSOE y Podemos, después de que no descartaran una moción de censura contra el regidor, Luis Salvador. El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha dicho en rueda de prensa que confía en que el tiempo hará "que todas esas dudas se aclaren" y que no haya "sorpresas desagradables". "Tenemos que ser maduros, o por lo menos empezar a madurar ya", ha esgrimido Nieto, quien cree que ya no se puede utilizar "la excusa" de ser un partido político nuevo, sino que hay que saber "cuáles son las reglas del juego y el momento". Por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha subrayado hoy que Vox sabe que "no puede contar con el PSOE para ninguna de sus estrategias". "Nosotros no vamos a ser correa de transmisión de ninguna estrategia de Vox", ha recalcado Jiménez en rueda de prensa, en la que ha acotado: "Allí hay un problema en el seno de la derecha y la ultraderecha que tienen que resolver ellos". Tras lamentar que hayan dado "el peor espectáculo posible", ha asegurado que "ese tipo de manifestaciones solo responden al intento de Vox de que se cumpla lo que el PP y Ciudadanos habrían pactado con ellos y que ahora, por alguna razón, no satisface sus ambiciones". Por otro lado, Ciudadanos ha confiado en que Vox actúe en el Ayuntamiento de Granada con la misma "responsabilidad" con la que está actuando a nivel andaluz, apoyado al Gobierno autonómico. Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, quien ha defendido que el nuevo alcalde de la ciudad, Luis Salvador,pretende hacer las cosas de una manera absolutamente diferente a las que las ha hecho el bipartidismo que tradicionalmente ha gobernado en Granada, y ha dicho que Vox tendría difícil de explicar que diera la alcaldía al PSOE a través de una moción de censura. Romero ha recalcado que espera que esa responsabilidad de Vox a nivel andaluz se haga "extensiva" a otras instituciones como el Ayuntamiento de Granada y entienda que puede ser útil en la oposición.