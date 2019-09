El alcalde pide "confianza" a la ciudadanía y asegura que la crisis de la alternancia tendrá solución

El alcalde de Granada, Luis Salvador, se ha mostrado hoy centrado en el gobierno de la ciudad y ha eludido a seguir pronunciándose sobre la crisis de la alternancia. "En este momento lo que nos preocupa es la actividad del día a día, celebrar la junta gobierno del jueves sacando expedientes pendientes, poner en marcha las comisiones de trabajo previas al pleno para tenerlo a final de mes y todo el equipo de gobierno está al 125%", ha dicho a este periódico en respuesta sobre si había ya fecha convocada para la reunión de las comisiones nacionales que tendrán que decidir sobre la alternancia en la Alcaldía. "Hay trabajo", ha repetido ante la insistencia de si había fecha o no.

"Cualquier tema que suscite diferencias hay que hablarlo, dialogarlo y cerrarlo y no que la sociedad esté pendiente de algo que no le tiene que preocupar porque tiene que estar solucionado, es nuestra responsabilidad y lo haremos", ha dicho.

Salvador ha asegurado que no va a entrar "en controversia", que "ya se montó la Junta de Gobierno Local, se hizo el reparto de las áreas y el compromiso de todos es Granada". "Hay muchas cosas que sacar adelante" y para eso Salvador propone "creatividad" y esfuerzo para buscar contactos con el sector privado para reforzar lo público y ser "palanca" de empleo.

El alcalde ha recordado que dijo que habría "estabilidad" y la hay "y digo que hay un reto que da sus primeros pasos", por lo que ha pedido al a ciudadanía que "tenga confianza y expectativas porque el proceso va a ser bueno para Granada".

Sobre la ausencia también de Vox y si sigue tendiéndole la mano para colaborar con el gobierno, ha dicho que en política siempre hay que tener "por obligación" la mano tendida y que ante la posibilidad de reedición de elecciones es "respetuoso" con las posiciones de los partidos, por lo que sigue insistiendo en que el equipo de gobierno trabaja "sin fisuras" y que los tres concejales de Vox podrían integrarse a trabajar por Granada "para sacar adelante el proyecto".

También abrió las puertas a la participación del resto de grupos de la oposición, aunque criticando la iniciativa del PSOE de crear un pacto social por Granada. "Cuenca no se ha quitado el síndrome" de no ser alcalde, ha dicho Salvador, que ha cuestionado "en calidad de qué" se va a reunir con las instituciones "porque una institución no se puede reunir con un partido como institución". "Lo que quieren es trasladar una imagen que es negativa y no ha pasado el trauma de no ser alcalde. Marín fue contundente ayer con el apoyo de la Junta y a partir de ahí Cuenca lo que tiene que hacer en lugar de meter lío con el soterramiento del AVE y lanzar una cortina de humo es decir que la propuesta del alcalde es positiva y se sume a reivindicar por Granada".