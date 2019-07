El modelo granadino de ciudad tecnológica ya se conoce en Madrid

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha destacado esta mañana en Madrid en la cumbre 'DigitalES' el potencial y los recursos de la ciudad de Granada para atraer proyectos tecnológicos e inversiones vinculadas a la economía del conocimiento y para convertirla en los próximos años en "el gran centro tecnológico de las ciudades en el Sur de Europa".

Esta cumbre, que reúne a líderes empresariales en innovación digital en Madrid, se celebra desde ayer hasta hoy en el Complejo Duques de Pastrana de la capital.

"Granada sale a competir y, para ello, vamos a trabajar para situarla como una ciudad que quiere avanzar y ser una referencia en el terreno de las startup y la economía digital, la auténtica industria del siglo XXI", ha indicado Salvador durante uno de los foros más importantes de este ámbito de cuantos se celebran en Europa.

A este evento tan solo han asistido como alcaldes los regidores de Granada y de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida.

Durante este encuentro, el alcalde ha subrayado la importancia que las economías del conocimiento y las tecnologías tienen para el tejido productivo local y para la creación de oportunidades y puestos de empleo de calidad y ha abierto una línea de contacto directa con las empresas que marcan las pautas en innovación.

El alcalde de Granada ha estado acompañado de su homólogo en Madrid, el popular Martínez-Almeida

"Tenemos el ejemplo de Israel, un país pequeño que pasó de pensar en local a pensar en global y que hoy es la referencia de las startup en el mundo", ha indicado el alcalde, quien también ha puesto en el horizonte convertir a Granada en una ciudad 5G.

En calidad de regidor granadino y como presidente de honor de OnGranada, Salvador se ha referido a los activos de este clúster tecnológico y biotecnológico andaluz impulsado desde Granada y que ha conseguido la participación de empresas locales en proyectos europeos de internacionalización.

Bajo el lema Technology is the new rock&roll, la segunda edición del encuentro anual DigitalES ha sido inaugurado por la ministra en funciones de Economía y Empresa, Nadia Calviño y contará con la participación de diversidad de representantes institucionales y empresariales así como de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar.

La segunda edición de DigitalES Summit reúne a más de 80 ponentes con 14 paneles de debate sobre el progreso digital en España. DigitalES busca profundizar en el debate, iniciado desde su creación hace dos años, para que la transformación digital sea un elemento transversal en la sociedad española que actúe como palanca económica y de transformación productiva.