El alcalde, sobre la reunión con Sebastián Pérez: "Quedará entre nosotros"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, no ha querido entrar hoy a esclarecer cómo está la relación con el primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez, tras su dimisión al frente del PP el viernes, que dinamitó el partido y el propio bipartito por sus efectos en la estabilidad del gobierno. De hecho, sobre la reunión a la que Salvador emplazó el mismo viernes después del Pleno para que le explicara "qué pretende hacer", el alcalde hoy ni confirma ni desmiente que se haya producido, sólo un "quedará entre nosotros".

Tampoco ha confirmado si Pérez, como ya anunció, ha presentado ya su renuncia como concejal de Contratación tras la crisis por la comisión de grandes contratos creada a propuesta de Vox y que fue el detonante de la dimisión del popular. Sobre eso, no se ha pronunciado y ha desviado directamente a que el gobierno sigue trabajando igual que el viernes por la mañana.

"El equipo está trabajando intensamente en el proyecto de ciudad y quiero transmitir una imagen de normalidad. El Ayuntamiento funciona con un ritmo importante. La ciudad está muy viva con un proyecto muy potente", ha dicho.

Sí se ha dirigido a la oposición, tras sobrevolar de nuevo con esta crisis política la moción de censura y la inestabilidad del bipartito. "El Ayuntamiento trabaja con normalidad y lo va a seguir haciendo. A otras personas de otros partidos les gustaría que hubiera una crisis mayor que les diera oportunidades no sé a qué, porque las cuentas no les cuadran, pero no vamos a entrar en esto. El proyecto es ambicioso e importante y no nos vamos a detener para no dar armas a los que quisieran que se paralizara, el PSOE o Podemos-IU, a los que les pedimos que se incorporen y empiecen a sumar y no estén al margen esperando si hay algún problema para sacar ventaja", ha dicho.

Como ejemplo del trabajo que siguen realizando, el alcalde ha confirmado que los días 11 y 12 de este mese se van a aprobar los presupuestos de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) y del Centro Lorca, un paso necesario para aprobar los presupuestos generales del Ayuntamiento de Granada ya que estos tienen "que entrar consolidados" en el expediente, para el que no da fecha. Además, dice que van a continuar con la exposición de cada concejal de su presupuesto, la explicación al resto de partidos para negociarlos y también se reunirán con colectivos y vecinos para conocer sus reivindicaciones. "Es un buen presupuesto y el posible y saldrá adelante dotándonos de una herramienta importante de la que no cuenta el Ayuntamiento desde 2015", ha concluido.