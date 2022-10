Estas son las alegaciones de Granada al Metro por el Centro que defiende la Junta

La ampliación del Metro en Granada es ya el arma arrojadiza entre Junta y Ayuntamiento en este tiempo de precampaña. Cada institución defiende un trazado pero la cosa va a más y hay discrepancia incluso por el número de reuniones celebradas y hasta por las declaraciones públicas realizadas por los representantes políticos ahora y hace meses.

El Ayuntamiento de Granada defiende desde enero de este año que la ampliación inmediata del Metro por la ciudad sea con una línea de espíritu metropolitano que vaya desde La Chana a Genil, de Este a Oeste, conectando con la actual línea en Caleta y en la Hípica. Es su prioridad porque considera que los problemas de movilidad de la ciudad se dan en el Área Metropolitana y las entradas a la ciudad y no en el Centro, por lo que hay que actuar en los barrios y en los extremos de forma urgente para reducir los más de 1,5 millones de desplazamientos diarios entre municipios del área metropolitana y con la capital.

Por contra, la Junta apuesta por la ampliación de una línea 2 por el Centro desde Caleta a la Hípica por Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos y Puerta Real, el único trazado posible para atravesar el Centro de la ciudad. Un trazado que dice que es el mejor para Granada al igual que ya pasa el Metro por el centro de Málaga o Sevilla. Pero el Ayuntamiento ve un error comparar Granada con las dos capitales andaluzas porque las particularidades del Área Metropolitana de la ciudad y su movilidad no las tienen las otras ciudades, por lo que no aceptan la comparación.

La consejera Marifrán Carazo y el alcalde Paco Cuenca se han enzarzado estos días en declaraciones públicas en los últimos días por la defensa cada uno de su trazado. Y no se ponen de acuerdo. Carazo dice al alcalde que se pronuncie claramente si descarta el Metro por el Centro pero llama al diálogo y habla de tres reuniones Ayuntamiento-Junta para hablar del trazado. Y Cuenca ya lo ha dicho claramente desde enero, cuando presentó su trazado alternativo: no se renuncia a nada pero la "prioridad" ahora para Granada es el trazado de Genil a Chana para después tener la posibilidad de extenderlo al aeropuerto o a otros municipios como Huétor y sus alrededores. Además, no quiere "otra LAC". Y desde el Ayuntamiento rectifican a la Junta. "Nosotros solo hemos tenido una reunión. Es mentira que haya habido más reuniones, que lo demuestren con actas", reta la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, tras las declaraciones este lunes de la consejera.

El Ayuntamiento de Granada presentó el 21 de enero de este año ocho alegaciones al estudio informativo de ampliación del Metro de Granada aprobado provisionalmente en noviembre de 2021 y sometido a información pública. Las alegaciones se presentaban sobre "la concepción global del trazado", matizando la resolución que se hacía sobre "un conjunto de ideas no concretadas todavía sobre la futura ampliación". El documento, al que ha tenido acceso este periódico, se presentó en tiempo y forma y fue respondido por la Junta rechazando unas y aceptando otras.

Las ocho alegaciones del Ayuntamiento al Metro por el Centro

¿Qué alegó la ciudad? El Ayuntamiento pidió que se tuviera en cuenta varias consideraciones antes de la aprobación definitiva del estudio. Una era el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para reducir los viajes en vehículo privado y el número de vehículos que circulan por el casco urbano y provienen de los viajes interurbanos.

"Como punto de partida se considera necesario que el estudio contemple y desarrolle primero las conexiones del Área Metropolitana de Granada con Granada, con objeto de reducir el índice de desplazamientos de vehículos privados diarios en favor del metro ligero, que son uno de los principales elementos que favorecen los altos niveles de contaminación; Así como posibilitar conexiones eficientes para el desarrollo del mismo como son el aeropuerto. "Posteriormente, y una vez hecho esto, resulta necesario estudiar distintos escenarios para mejorar la movilidad dentro de nuestra ciudad". Para la ciudad, la visión metropolitana -y la problemática que esta realidad general- debe estar muy presente en la concepción del proyecto.

Sobre el trazado por el Centro propuesto por la Junta, realizó alegaciones advirtiendo que el encuentro de la línea nueva con la existente no se produce en la parada de Caleta, por lo que "sería interesante estudiar soluciones que integren en esta parada la mayoría de líneas a modo de nodo de transferencia/intercambio". Además, advierte el Ayuntamiento que el trazado propuesto recurre a los clásicos ejes de la ciudad, "olvidando los cambios que se están produciendo en la actualidad o futuros desarrollos a medio plazo que coincidirán en el tiempo con la futura línea". "No se consideran ni se atienden demandas de movilidad que en la actualidad se están produciendo (barrios zona norte, conexión con y entre los campos universitarios, centros administrativos y de salud), todos grandes ámbitos generadores y/o tractores de desplazamientos".

Además, considera que con el trazado se parte de la tesis de excluir al resto de modos de transporte colectivo, obviando que "se genera un efecto barrera que impide la comunicación fluida con y entre los barrios históricos" así como posibilitar el acceso de otros servicios necesarios como son mercancías, emergencias,... "Si bien el estudio propone para facilitar el funcionamiento del metro la solución de desvíos alternativos del tráfico, ante la dificultad de la opción de soterrar el metro en algunos tramos, en estas propuestas (San Jerónimo, Elvira, San Matías y Pavaneras) no queda justificada la viabilidad de sus secciones en cuanto a soportar las futuras intensidades de tráfico. Además de indicar que la mayoría de los casos "suponen expulsar al peatón de las mismas o generar nuevos problemas de mala calidad de vida, tal y como plantea resolver el Ayuntamiento con la Zona de Bajas Emisiones. "Por tanto, el estudio deberá considerar la compatibilidad del paso por la plataforma reservada al Metro ligero de otros modos de transporte como taxi, autobuses, emergencias, mercancías, VMP, como sucede en otras ciudades como Sevilla.

Respecto al estudio de demanda, el Ayuntamiento plantea varias dudas considerando que el estudio de la Junta "no concreta para el tramo que se amplía la captación prevista de viajeros procedentes de vehículo privado y nuevos usuarios de transporte colectivo sino de forma global, lo que dificulta su valoración. En el mejor escenario de explotación (operación E, dos líneas norte-sur más una circular) para los años 2030 y 2040 entre el 62 y el 64% procederá del transporte público y entre el 27 y 25% del transporte privado. Eso hace valorar que se producirá una pérdida de viajeros de transporte urbano colectivo de Granada de 6,2 millones de viajeros, cuestión que tendrá una repercusión importante sobre el presupuesto municipal.

En cuanto al sistema de explotación, el modelo propuesto contempla la eliminación del servicio de transporte urbano colectivo (TUC) en los tramos en los que coincide con el trazado del Metro(supresión de líneas completas 11, 21 y N3 o parte del tramo en el que coincide, líneas 4, 8, 33 y S2), con una reducción de 1,5 millones de kilómetros del TUC. Pero advierte el Ayuntamiento que no queda suficientemente justificado los incrementos de producción en el modo autobús para resolver las demandas de movilidad de los barrios periféricos y ajustar las frecuencias de estas líneas al modo metro ligero, tal y como establece el estudio. Y recuerda la experiencia de la LAC, que requirió un incremento de la producción producción hasta los 7,5 millones de kilómetros frente a los 6 previstos inicialmente.

"La división de algunas líneas existentes en dos, caso de la línea coordinada 33, supondrá el fin de la misma y el servicio que se está prestando en la actualidad a municipios del entorno metropolitano". También pide que se atienda las necesidades de accesibilidad de aquellos usuarios que ahora tienen con paradas cada 100-300 metros y ahora se tendrán que desplazar entre 500-600 metros.

Recoge también otras consideraciones en las alegaciones como los aparcamientos públicos, en especial los de concesión municipal. Se menciona en el informe de la Junta solo el de Puerta Real y Triunfo "olvidándose de otros directamente afectados como San Lázaro, San Agustín, Violón y, en su caso, Caleta", así como "las indemnizaciones que pudiera tener que asumir el Ayuntamiento derivadas de las reclamaciones económicas.

La respuesta de la Junta a las alegaciones municipales

¿Y qué contestó la Junta? El 15 de septiembre de este año se envió la respuesta a las 8 alegaciones del Ayuntamiento, resolviendo que 5 no proceden y que tres se atenderán en fases posteriores.

Alegación A. Coordinación con el PMUS y desarrollo de conexiones del área metropolitana de Granada. En este asunto la Junta dice que el PMUS es de 2012 y que ellos han tomado datos de 2019 y 2020 para el estudio de movilidad, por lo que lo considera proyectos complementarios. "Medidas como la ZBE que limite el uso del transporte privado en la ciudad será más fácil de aceptar por la ciudadanía y de implementar si se da como alternativa de viaje un modo rápido, accesible y seguro como es el Metro. Además, indica que el estudio informativo ya incluye ampliaciones metropolitanas como las prolongaciones Norte-Sur, "adicionales a la propuesta de la prolongación Centro", por lo que considera que sí da respuesta a la reducción del tráfico privado metropolitano y urbano. "En cualquier caso, la línea centro discurre por el corredor principal del transporte público de Granada (y su área metropolitana) constituyendo un eje fundamental para el desarrollo de la red metropolitana de transportes, que es compatible con otras ampliaciones de la red hacia otras zonas de Granada y su Área Metropolitana". Por tanto, considera la Junta que esta alegación no procede.

Alegación B. Trazado y conexión con la parada de Caleta. La Junta considera que el nuevo trazado por el centro no excluye que los servicios que circulen por él se prolonguen hasta Caleta, hasta el extremo de la línea actual o futuras ampliaciones. Sobre el diseño de un nodo central en la estación de Caleta, "es una posibilidad y deberá ser evaluada en la fase de diseño del proyecto de construcción". En la fase de redacción se debe concluir qué corredor/solución es en principio la más favorable (en este caso la del corredor centro en superficie) contando con una primera propuesta de explotación y de estaciones.

Alegación C. Conexiones con los barrios y centros de viajes. La Junta asegura que "el estudio informativo plantea la ampliación del Metro por el centro como corredor de mayor demanda que engloba la movilidad procedentes de los distintos barrios y del resto del área metropolitana hacia el caso urbano central, donde se concentran zonas de trabajo, comerciales y de ocio". Y dice que "la prolongación Centro es compatible con futuras ampliaciones de la red de metro". Además, considera que el centro constituye el "eje principal de la movilidad en Granada, por lo que contribuirá y hará posible el buen funcionamiento de toda la red, aportando un incremento de capacidad del eje norte-Sur y a la línea 1 actual que mejorará la capacidad del sistema ante futuras ampliaciones". Y añade la Junta: "Las zonas no atendidas de forma directa por el Metro deberán contar con rutas de autobús con la doble funcionalidad de dar servicio a zonas no servidas por el metro y ejercer de alimentadores y/o complemento de este. Si en estos ejes de alimentación se producen volúmenes de demanda elevados, serán corredores para estudiar en futuras ampliaciones de metro con el objetivo de crear una red ferroviaria en la ciudad". Esta alegación por tanto considera que "no procede".

Alegación D. Compatibilidad de la plataforma del metro con otros modos y usos. La Junta responde que el trasvase de viajeros del vehículo privado al metro se va a reflejar en una mayor fluidez en la circulación de las vías afectadas, por lo que las vías alternativas propuestas para desvíos no van a experimentar crecimientos elevados suponiendo un trasvase de tráfico de zonas céntricas a periféricas. También añade que el centro ya tiene limitaciones de circulación, que aumentarán con la ZBE, por lo que la alternativa será el Metro. Además, considera que "debe producirse una remodelación de las líneas de autobuses que circulan actualmente por el corredor para evitar la competencia directa con el Metro y buscar itinerarios más directos para los tráficos que solo utilizan el corredor como vía de paso. Esto reducirá también el tráfico en el eje. Y considera que la plataforma reservada del Metro es compatible con otros modos de transporte y así se ha propuesto en el estudio informativo. Esta coexisstencia se deberá contemplar en el proyecto constructivo y el plan de detalle. Por tanto considera que tampoco procede esta alegación.

Alegación E. Demanda y reducción del uso del transporte urbano colectivo. Con una ampliación por el Centro, la Junta considera que se incrementa la accesibilidad en el centro y genera un incremento en la demanda del sistema y una redistribución de los movimientos en todas las paradas. La demanda se incrementa en 34.755 viajes al día en jornadas laborables pero las estaciones actuales pierden 9.293 viajes al día laborables que ya utilizaban el metro pero que ahora acceden desde una nueva estación. También se prevé una reducción de 22.673 viajes al día laborales en el transporte urbano colectivo, reducción apoyada con una remodelación supondrá bajar 1,5 millones de kilómetros al año. Y asegura que hay que remodelar los autobuses para no competir ambos sistemas ni saturar la plataforma del Metro; evitar penalizar a los barrios periféricos y ningún usuario debe tener que hacer más de un transbordo en en su viaje; el excedente de autobuses puede ser utilizados para mejorar la cobertura en zonas con demandas no atendidas o nuevos desarrollos urbanísticos sin aumentar la flota existentes.

La respuesta de la Junta incluye una reducción del transporte privado de 8.922 viajes al día laborable para descongestionar el casco urbano y reducir la contaminación. Y 3.160 viajes inducidos en día laborable, que antes no se hacía para compra u ocio y que se realizarían de forma sostenible. Esta alegación considera que no procede en esta fase y se analizará en posteriores de diseño.

Alegación F. Sistema de explotación, reordenación de líneas de buses y accesibilidad al modo tranvía. En su respuesta, la Junta dice que la propuesta de eliminación de líneas o de partir rutas supondrá un ahorro de kilómetros aunque la decisión final deberá ser evaluada en estudios de detalles conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada siguiendo criterios de ahorro, reducir transbordos y atención de los desplazamientos a los no beneficiados por el Metro. Respecto a las distancias realizadas a pie, las estaciones están a una media de 500 metros, lo que supone unos promedio de distancia de 250 m, unos 4-5 minutos andando. Esta alegación se atenderá en fases posteriores.

Alegación G. Afecciones a aparcamientos subterráneos e indemnizaciones. La Junta responde que se ha hecho una estimación de las afecciones a los aparcamientos directamente afectados por las obras, contemplando tanto costes de construcción como indemnizaciones. Considera que no procede esta alegación.

Alegación H. Integración de modos y problemas de movilidad. La Junta defiende que ya la línea 1 y otras experiencias en otras ciudades indica que se resuelve de forma limpia, accesible y eficaz los problemas de movilidad, por lo que considera que tampoco procede.

Las reuniones, otro motivo de confrontación

La Junta y la propia consejera de Fomento defienden el diálogo y este lunes informaron de que ha habido hasta tres reuniones propiciadas por la Junta con el Ayuntamiento. Y la capital dice que no es así, por lo menos con este equipo de Gobierno. La única reunión que dicen han tenido fue el 4 de marzo de este año, con técnicos de la Dirección General de Movilidad, de la Agencia de Obra Pública (AOPJA) y de la consultora Ofiteco que realiza el informe.

Ante este proyecto de la Junta por el Centro, la capital insiste en que el trazado prioritario ahora en Granada es el que presentaron en enero de este año para llevar el Metro de Chana a Genil para vertebrar una línea de Este a Oeste de la ciudad dando servicio a dos zonas con gran cantidad de población: La Chana y Genil, contando con Cervantes, Bola de Oro o carretera de la Sierra, zonas de crecimiento de población en los últimos años.