Alto cargo con piso en la mejor zona de Granada

Las sedes de organismos públicos suelen estar ubicadas en grandes edificios o antiguos palacetes en las mejores zonas de las ciudades. Su visibilidad es importante para la institución en cuestión, propietaria de estos inmuebles donde se conjugan oficinas y sedes oficiales representativas. Y cómo sería vivir en el lugar de trabajo, en el mismo edificio oficial donde se ostenta la dirección o representación política. ¿Existe ese privilegio por el cargo? En Granada hay dos inmuebles que tienen adaptados pisos para la residencia de los titulares: la Subdelegación del Gobierno, el antiguo palacio de los Müller, en Gran Vía, y la sede central de Hacienda, donde está la Agencia Tributaria, en la esquina entre Gran Vía y Constitución. Estos dos edificios tienen habilitada una planta donde fijar la residencia del responsable temporal de la misma, una opción que viene de antiguo, cuando los cargos los ocupaban personas de fuera de Granada a las que había que garantizar alojamiento. Y qué mejor que en el propio edificio, sumando además el plus de seguridad que en muchas ocasiones ha sido necesario.

En el caso de la Subdelegación del Gobierno en Granada, ocupa el palacete de la Gran Vía. Y aunque ahora mismo no se utiliza, el 'piso' está habilitado y disponible para el subdelegado de Gobierno de turno que nombre el Ejecutivo. El último en utilizarlo fue Antonio Cruz. Desde entonces no se utiliza ya que los subdelegados posteriores, todos también granadinos, no han elegido mudarse al inmueble, pero está habilitado para su uso y se ofrece a cada nuevo inquilino.

Segunda planta en el palacio de los Müller de Gran Vía

Está en la segunda planta del edificio. El ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Francisco Fuentes fue subdelegado del Gobierno y explica a este periódico que el origen de esta posibilidad estaba en que los subdelegados venían de fuera de Granada y se les proporcionaba una vivienda. Además, por motivos de seguridad, algo necesario en otras épocas, era también más fácil la vigilancia y protección en el mismo edificio.

Ya cuando los subdelegados se nombran entre políticos del partido que ostenta el Gobierno que son de la propia ciudad, dejó de tener sentido el uso de esos pisos pero todavía están habilitados y se ofrecen al llegar al cargo y ya es decisión de cada uno utilizarlo o no. Incluso había casos, como el de Santiago Pérez, que vivía en Guadix, que iba y venía a diario, por lo que tampoco llegó a ocuparla. De los últimos en vivir allí fueron también Julián Urbano y Alfonso Marín Sicilia.

La vivienda está en la segunda planta del antiguo palacio de los Müller y permite alojarse al subdelegado o subdelegada y a su familia. Tiene tres dormitorios, un salón grande y varios comedores. Y no hay que pagar nada por usarlo, es una oferta que se ofrece al titular. Lo que sí tienes que asumir particularmente es si quieres algún servicio, como el de limpieza o cocina.

Ático en el edificio de Hacienda de Constitución

El otro edificio con piso adaptado para alto cargo es la sede de la Agencia Tributaria (AEAT), en el edificio de Hacienda, junto a la rotonda de la bandera. En el ático también hay un espacio, en este caso sí utilizado, para el alojamiento del responsable provincial, que sí reside ahí.

Esta particularidad existe en toda España con inmuebles ocupados por altos cargos: delegados provinciales, especiales, administradores, responsables de aduanas... así hasta una treintena de inmuebles, según informó eldiario.es, en los que se paga un alquiler mínimo por vivir en palacetes y pisos en los mejores sitios de las ciudades.

Granada es una de esas sedes que cuenta con piso para su responsable y está incluido en el inventario de viviendas y aparcamientos reservados para funcionarios de la AEAT elaborado por UGT, CCOO y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). La propia agencia tributaria reconoce que el tamaño medio de estos inmuebles es de 186,48 metros cuadrados, ya que la superficie máxima es de 423 metros cuadrados y la mínima de 40 metros cuadrados. Por eso se paga una media de unos 350 euros mensuales, algo ínfimo para los sueldos de estos altos cargos, que pueden llegar a los 100.000 euros.