El valor del buen periodismo para construir la Granada del futuro

Quince años de trabajo constante por el periodismo y por Granada y mucho futuro por delante. El Grupo Joly celebró anoche el XV Aniversario de Granada Hoy en un acto en el Auditorio Manuel de Falla que contó con el respaldo de más de 300 personas y con el que se quiso dar las gracias a todos los que hacen posible que día a día el periódico siga realizando su función de informar y dar voz a la sociedad granadina.

Representantes institucionales, políticos, empresariales, sindicales, del sector del asociacionismo, del mundo de la cultura, del deporte, anunciantes, lectores, suscriptores... Todos los que son protagonistas día a día y hacen posible Granada Hoy celebraron ayer sus 15 años de vida.

Magdalena Trillo "Trabajamos para sorprenderles cada mañana con su periódico y, al mismo tiempo, meternos en sus bolsos y en sus bolsillos, en cualquier lugar, a cualquier hora, con historias multimedia e interactivas, con noticias escurridizas y líquidas que fluyen y vuelan solas, en la web y en las redes sociales”

La directora del periódico, Magdalena Trillo, encargada de conducir el acto, destacó el momento que vive Granada Hoy y el propio periodismo haciendo un alegato por el formato tradicional pero apostando también por la transformación digital, ya presente y fundamental para el futuro. “El papel no ha muerto ni agoniza. Hay quienes quieren matarlo, desde dentro incluso, pero sin mucho éxito.

Cada mañana podemos encontrarnos en los quioscos, esos rincones románticos de nuestras ciudades que también tienen el desafío de resistir; en las cafeterías, en las casas...”, pero paralelamente se trabaja en el presente y futuro, en la transformación digital, en “sorprenderles cada mañana con su periódico y, al mismo tiempo, meternos en sus bolsos y en sus bolsillos, en cualquier lugar, a cualquier hora, con historias multimedia e interactivas, con noticias escurridizas y líquidas que fluyen y vuelan solas, en la web y en las redes sociales”, destacó la directora.

En ese reto ya se está trabajando. Granada Hoy se adapta al cambio porque “el buen periodismo siempre encuentra su sitio”. Trillo realizó también una defensa del papel del periodista y de la labor del periodismo desmontando mitos como el de que los periódicos deben ser “neutrales”.

“No confundamos la profesionalidad, la independencia y la búsqueda de objetividad con la impasibilidad. No cuando se trata de defender, por ejemplo, la igualdad y acabar con la violencia machista, no cuando se trata de denunciar lo denunciable, no cuando toca hacer de altavoz para quienes nada tienen, no cuando se trata de hacer periodismo con mayúscula, buen periodismo”.

Además, dio las gracias a todos los que han acompañado durante estos 15 años al periódico, a todas las personas que trabajan y han trabajado en Granada Hoy y a la dirección del Grupo Joly por refrendar la importancia estratégica del periódico.

José Joly "El periodismo es más necesario que nunca en un momento en el que la información y la propaganda se expanden sin control en lo que se llama la posverdad"

Ese espaldarazo a Granada Hoy lo confirmó el presidente del Grupo, José Joly Martínez de Salazar, que reafirmó que “Granada Hoy seguirá poniendo noticias en las calles tanto tiempo como exista Grupo Joly y se cuente con el apoyo de la sociedad”. “Estamos celebrando 15 años y esperemos que muchos más”, dijo.

Pero antes, el presidente del grupo se refirió a los “importantes cambios” que están sufriendo los medios de comunicación y también la prensa, aludiendo también a la transformación digital. “Los avances tecnológicos cambias las reglas del juego y el comportamiento de los lectores y los anunciantes”, explicó, pero defendió el valor de la prensa como el único medio eficaz en informar y en controlar a las instituciones públicas.

“La transición durará años para que las redacciones puedan experimentar y encontrar el modelo de éxito”, pero manteniendo que “los diarios son marcas con credibilidad. Hay un sustrato de gran solidez”.

Además, Joly se mostró convencido de que "el periodismo como profesión especializada en trasladar a la sociedad la información que necesita no está en crisis, al contrario. La demanda de información es creciente y el periodismo es más necesario que nunca en un momento en el que la información y la propaganda se expanden sin control en lo que se llama la posverdad”.

Granada Hoy contribuye a construir una “Granada moderna, desarrollada, ofreciendo análisis para que se tomen decisiones con buen criterio”. Porque, como matizó Joly, “no existe prensa de calidad si no es crítica. No es útil ser aplaudidores del poder, eso es otra cosa”, reivindicó, a la vez que situó a Granada Hoy como la versión granadina de un modelo que en unión con el resto de diarios del Grupo Joly es líder en Andalucía.

El acto contó con el respaldo de representantes institucionales, sociales y empresariales de la provincia de Granada. Entre ellos, el presidente de la Diputación, José Entrena, que destacó de Granada Hoy sus “15 años de periodismo en épocas de cambio” dando “noticias veraces”.

De ahí la importancia de su reivindicación: “compromiso con la ciudad y la provincia, con ejercer la crítica con honradez y con promocionar lo que tenemos de bueno en Granada”. “Necesitamos autoestima”, dijo Entrena.

También la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez, destacó la importancia de tener periódicos con diferentes opiniones. “Es vital porque hay formas diferentes de abordar una misma realidad”, aseguró la consejera, quien reconoció que “mantener un periódico es de una complejidad enorme cuando además aparecen otras formas que deforman la información”.

Por eso dijo que "es importante reivindicar la provincia, ver sus fortalezas, y eso es lo que hace Granada Hoy”. Además, destacó que Magdalena Trillo siga siendo la única mujer directora de un periódico en Andalucía.

Por su parte, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, valoró el papel de los “magníficos profesionales” que realizan el periódico, que se ha convertido en un “referente para la información de la provincia y para formar la opinión pública de Granada por parte de hombres y mujeres que asumen un compromiso con el desarrollo de Granada”. Cuenca aseguró que la ciudad avanza gracias a la unión de las instituciones para hacer “despegar a Granada”.

“Sólo falta que nos lo creamos y para eso debe ser contado y leído. Tenemos que mejorar la autoestima para pasar de la Granada del quejío a la Granada de las oportunidades”, dijo, asegurando que hay que “defender el valor de la letra”. “Hay mucho que contar y deseo que Granada Hoy lo siga haciendo”, concluyó el alcalde.

El acto contó con la actuación de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), que ofreció un concierto con la interpretación de la obra Don Chisciotte en Cádiz, obra de M. García Arriaga. Una interpretación vibrante que fue el broche de oro a una noche de celebración y de periodismo en la que se recordaron 15 años de información local y se pusieron los cimientos para otros 15 y muchos más.