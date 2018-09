Los apartamentos turísticos ilegales, una lucha continua para la hostelería

El presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, ha indicado que una de las principales problemáticas que están sufriendo los hoteleros de la costa de Granada y contra la que van a luchar es la de los apartamentos turísticos ilegales, una lacra que va a más ya que los clientes no saben dónde reclamar en caso de que ocurra algún problema y no pagan impuestos.

Por lo que, Megías ha asegurado que este invierno se van a centrar en revisar y denunciar a todos aquellos establecimientos que estén operando a través de internet y que no estén dados de alta en la Junta de Andalucía y en los ayuntamientos para que estos les obliguen a darse de alta o cerrar sus instalaciones. El principal problema de estos establecimientos es que "la gente va cogiendo poco a poco un piso, lo ofrece a través de internet y si la cosa va bien intentan coger otro apartamento", por lo que poco a poco se está incrementando el número de apartamentos turísticos ilegales.

El presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, ha querido dejar claro que la asociación no está en contra de los apartamentos turísticos, ya que incrementan y hacen que lleguen más clientes hasta la Costa Tropical, pero si están en contra de que no estén dados de alta, que no paguen sus impuestos y que no haya medidas sanitarias, por lo que están comercializando con estos apartamentos de forma ilegal.