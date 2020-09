Una aplicación unifica la oferta turística, hostelera y comercial de Granada en tiempo real y sin uso de datos

Granada ha puesto en marcha una iniciativa pionera para la difusión de la información turística, comercial, hostelera y cultural de la ciudad. Y lo ha hecho con una aplicación que a través de Bluetooth permitirá llevar toda la información a los móviles de los turistas o viandantes en tiempo real y sin necesidad de utilizar datos móviles.

Se ha hecho en colaboración con OK Located, una empresa cordobesa que ha desarrollado la tecnología para unificar toda esta información y que ya está presente en 15 municipios de la provincia.

Según el concejal de Empleo, Manuel Olivares, esta iniciativa refleja la importancia de la colaboración público-privada en estos momentos "por la completa situación turística y comercial" que vive Granada por la pandemia del coronavirus. "Somos conscientes de que la situación es muy difícil y hace falta que venga gente y repercuta en hoteles, en hostelería y comercio, que son tres patas que se dan la mano", ha dicho el concejal.

Instalando esta aplicación en el móvil, se podrá obtener información sobre un monumento cuando se pase por delante, sobre un negocio, hotel o restaurante e incluso promociones que tengan activas. Será información en vivo que salta en un radio de 50 metros por cada lado del negocio, lo que permitirá "ampliar los escaparates sobre todo de los pequeños establecimientos".

El responsable de OK Located, Enrique Lara, ha explicado que el objetivo es crear interés para el visitante y el ciudadano. "Hay muchas aplicaciones diferentes para cada cosa y por eso planteamos el proyecto. No se puede tener aplicaciones de todo y esto es una plataforma compatible en cualquier lugar del mundo", ha explicado.

La ventaja del Bluetooth es que no gasta datos, no da problemas de cobertura y tampoco consume mucha batería. Para el turista que no tenga datos, se la puede descargar vía wifi en el hotel o en otro espacio.

Lara ha aclarado que tampoco va a suponer un acoso en el móvil del que la tenga instalada ya que sólo recibes la información cuando paseas por la zona, lo que lo hace interactivo y que está pensada para que no recibas información si no dices que quieres recibirla para que no sea "invasiva y molesta". Está segmentada en sectores profesionales de compras, ocio y profesionales.

"También hay una parte solidaria para localizar personas u objetos perdidos para que la comunidad solidaria pueda servir de modo colaborativo en cualquier parte del mundo", apunta Lara.

Los hosteleros y comerciantes la han acogido bien. María Castillo, presidenta de la Federación de Comercio, ha dicho que "vendrá muy bien" porque "el comercio necesita un empujón grande y esto es una vía para poder seguir adelante".

Además, para los negocios que se adhieran, tendrá un coste bajo.

Antonio García, de la Federación de Hostelería, ha resaltado también que "es una ventana importante para que empresas entren en circuitos para comercializarse mejor" ya que "Granada está perdiendo posiciones en comercio y hostelería, particularmente el centro, y esto sirve para que la gente pasee por Granada, sus barrios y el centro y para que las empresas puedan comercializar mejor su producto".