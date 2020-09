Una aplicación permitirá pagar todos los transportes y los aparcamientos de Granada

Granada ha presentado hoy los actos de la Semana de la Movilidad, que se desarrollará, adaptada a la pandemia, del 16 al 22 de septiembre. Y tendrá importantes novedades en cuanto a la movilidad y el transporte en la capital.

Según ha anunciado hoy el concejal de Movilidad, el objetivo es conseguir en Granada una movilidad sin emisiones, un transporte público adaptado, un uso de vehículos sostenibles y la colaboración de todo el Área Metropolitana. De hecho, ayer hubo una reunión en el Ayuntamiento en la que se fijaron estrategias comunes.

En el programa de la Semana de la Movilidad se presentarán iniciativas que hoy ha adelantado el concejal, como la puesta en marcha de una aplicación pionera en España que permitirá pagar todos los medios de transporte de la capital y también los aparcamientos de rotación desde el móvil. "Integrará todos los sistemas de movilidad: bus, taxi, aparcamientos públicos, zona ORA y hasta la grúa", ha dicho Díaz. Se presentará el día 21.

En cuanto a los autobuses, se incorporarán nuevos vehículos híbridos a la flota, dentro del compromiso de renovación. A falta de saber cuántos podrán llegar definitivamente para la semana que viene, se ha adelantado que serán de las marcas Mercedes (como los anteriores) y MAN. Con esta nueva tacada, uno de cada cuatro autobuses estarán renovados, lo que bajará la edad máxima de los vehículos a 9 años. Además, se reducirá la emisión de un millón de kilos de CO2. La presentación será el día 22, jornada que se invitará al uso de bicis y VMP.

Además, se presentarán los tan esperados aparcamientos disuasorios o de borde, que serán intermodales. Díaz ha podido adelantar que el objetivo es que las personas que llegan desde el Cinturón puedan dejar ahí sus vehículos y en el mismo parking, contar con bicicletas y patinetes de alquiler para poder moverse por la ciudad si no apuestan por ir andando. Según el concejal, los precios serán muy competitivos y no supondrán una "excusa" para no utilizarlos. La presentación de estas zonas de intercambio para coches y VMP en la periferia será el día 18.

Otra novedad serán los aparcamientos para bicicletas. El Ayuntamiento va a aumentar las plazas en toda la ciudad y de hecho Díaz ha anunciado que habrá un propio parking de bicis en el patio del Ayuntamiento para los funcionarios o los ciudadanos que acudan a hacer sus gestiones. Se presentará el día 16.

Ese mismo día también se presentará la puesta en marcha, tras años de espera, el Área de Prestación Conjunta del taxi entre Granada, Pulianas y Cenes.

La semana que viene también se hará el cambio anunciado ya durante el confinamiento de convertir la calle San Antón en peatonal. Será el día 17.

Según Díaz, muchas son medidas que forman parte de los tres últimos planes estratégicos de la ciudad pero hacía falta "decisión" para ponerlas en marcha.

El concejal ha insistido también en los planes de transporte de las empresas. Por eso se va a tener una reunión en la Cámara de Comercio para intentar que más empresas -hasta ahora sólo lo tiene en Granada Cervezas Alhambra- se sumen a estas iniciativas para favorecer la movilidad de sus trabajadores, unos planes que ofrecen ventajas fiscales para las compañías.

Además, habrá talleres online y otras actividades como concursos de fotografía.